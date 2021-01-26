美重返對抗氣候變遷行列

美國政府氣候特使柯瑞25日出席「氣候調適峰會」，討論如何進一步保障民眾與經濟體，減緩全球暖化的衝擊，象徵美國重返對抗全球氣候變遷的行列。

路透報導，在美國總統拜登宣布重返2015年「巴黎氣候協定」不到一周後，柯瑞出席25日登場的「氣候調適峰會」，與中國大陸國務院副總理韓正、德國總理梅克爾、法國總統馬克宏、英國首相強生等官員一同會商氣候變遷對策。

這場由荷蘭全球調適中心（GCA）主辦的線上會議，目標是制定可行的解決方案與計畫，以因應2030年前的氣候變遷問題。

儘管這次峰會不會制定具約束力的承諾，但各國領袖將試圖設立一個行動議程，並擬定計畫。

GCA表示，氣候變遷最多可能使全球糧食產量減少30%，而海平面上升和更強大的風暴，可能迫使上億名沿海城市居民，撤離家園。

包括五名諾貝爾獎得主的科學家齊聲指出：「我們快速暖化的世界，已面臨更劇烈的旱災、火災、熱浪、洪水、熱帶氣旋等極端氣候的重大破壞」，「若我們不立即加快腳步採取行動，便會有愈來愈多貧窮、缺水、農業損失和移民激增的情況，對人類帶來重大傷亡。」