聽新聞
test
0:00 / 0:00

美重返對抗氣候變遷行列

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

美國政府氣候特使柯瑞25日出席「氣候調適峰會」，討論如何進一步保障民眾與經濟體，減緩全球暖化的衝擊，象徵美國重返對抗全球氣候變遷的行列。

路透報導，在美國總統拜登宣布重返2015年「巴黎氣候協定」不到一周後，柯瑞出席25日登場的「氣候調適峰會」，與中國大陸國務院副總理韓正、德國總理梅克爾、法國總統馬克宏、英國首相強生等官員一同會商氣候變遷對策。

這場由荷蘭全球調適中心（GCA）主辦的線上會議，目標是制定可行的解決方案與計畫，以因應2030年前的氣候變遷問題。

儘管這次峰會不會制定具約束力的承諾，但各國領袖將試圖設立一個行動議程，並擬定計畫。

GCA表示，氣候變遷最多可能使全球糧食產量減少30%，而海平面上升和更強大的風暴，可能迫使上億名沿海城市居民，撤離家園。

包括五名諾貝爾獎得主的科學家齊聲指出：「我們快速暖化的世界，已面臨更劇烈的旱災、火災、熱浪、洪水、熱帶氣旋等極端氣候的重大破壞」，「若我們不立即加快腳步採取行動，便會有愈來愈多貧窮、缺水、農業損失和移民激增的情況，對人類帶來重大傷亡。」

拜登

延伸閱讀

延續川普路線 拜登將簽行政命令強化美國製造

找碴？ 拜登氣候新政槓上中國 陸網民：絕不能示弱

拜登「團結美國」 民調：僅2成民眾有信心

上任後首次 拜登與家人赴教堂彌撒

相關新聞

美重返對抗氣候變遷行列

美國政府氣候特使柯瑞25日出席「氣候調適峰會」，討論如何進一步保障民眾與經濟體，減緩全球暖化的衝擊，象徵美國重返對抗全球...

拜登下令買美國貨 國際關注

美國總統拜登將在美東時間25日簽署一項行政命令，提高聯邦機構購買美國產品的支出，以兌現其「買美國貨」的競選承諾。這項舉措...

延續川普路線 拜登將簽行政命令強化美國製造

美國總統拜登今天將簽署行政命令，讓美國企業與產品優先獲得聯邦政府合約，繼續推行前總統川普認同的「美國製造」（Madein...

又一川普政策告終？拜登傳將取消跨性別者從軍禁令

美國新總統拜登自20日上任後，已取消川普政府的多項政策，而禁止跨性別者從軍可能會是最新一項。

拜登「團結美國」 民調：僅2成民眾有信心

美國廣播公司新聞與艾普索斯(ABC News/Ipsos)24日公布最新公布的民調顯示，多達五分之一民眾對拜登政府是否能...

成第三勢力？川普擬創MAGA黨挑戰支持彈劾同黨議員

華盛頓郵報24日報導，消息人士透露，前總統川普有意自行成立「讓美國再次偉大黨」(MAGA Party)，挑戰投票彈劾他的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。