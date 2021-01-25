拜登致電法國總統馬克宏 美防長與日韓盟友通話

(德國之聲中文網) 美國總統拜登上任後致力於與盟國修復關系。周日(1月24日)，拜登與法國總統馬克宏進行通話，承諾共同對抗新冠疫情、協助世界經濟復蘇。

白宮聲明表示，拜登也在談話中強調致力於加強跨大西洋伙伴關系，包括透過北約、或透過美國與歐盟的伙伴關系。

拜登就職總統後也已經陸續與加拿大、英國、墨西哥等國家元首通過電話。

在拜登上任前，馬克宏因打算對美國科技公司課征「數字稅」引發美國前總統特朗普不滿，使得美國與法國的關系陷入緊張。

美國防長鞏固邦誼

美國新任國防部長奧斯汀(Lloyd J. Austin III)1月23日分別與日本防衛大臣與韓國國防部長官通電話，確認美國與日、韓的同盟關系。

奧斯汀在通話中與日本防衛大臣岸信夫通話時，重新確認了尖閣諸島適用於《美日安保條約》第五條。《美日安保條約》的第五條規定，美日任何一方若受到攻擊，另一方將依照本國憲法采取行動。美國也稱繼續反對任何單方面改變東中國海現狀的企圖。

被日本稱為尖閣諸島(Senkaku Islands)的島嶼，在中國和台灣卻被稱作釣魚台列嶼，三方都聲稱擁有該島嶼的主權。

此外，在奧斯汀1月23日與韓國國防部長徐旭的通話當中，雙方重申美韓堅不可摧的關系，以及兩國密切合作的重要性。在電話中，徐旭恭喜奧斯汀獲得任命，奧斯汀則再度強調美方以美韓共同戰略部署與美國的震懾能力防衛韓國。

國防部聲明稱，兩國國防部長還針對了一系列議題進行了廣泛討論並交換意見。雙方都注意到維持穩固戰略聯盟的需求，維持法治的國際秩序的重要性，也同意加強合作對抗共同威脅。

張慈/楊威廉 (綜合報導)

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