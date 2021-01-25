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美促北京停止對台施壓

經濟日報 / 編譯曹國維／綜合外電

共軍持續對台灣軍事威脅，美國國務院23日對此重申台灣關係法與六項保證，並敦促北京停止施壓，與台灣進行有意義對話。這是美國總統拜登政府首次對台灣議題公開表達立場。

美國國務院以發言人普萊斯名義發布新聞稿表示，美方注意到，中國大陸不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰邦。

美方敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣的民選代表進行有意義的對話。

聲明表示，美國將與朋友與友邦同在，以促進在印度太平洋地區共享繁榮、安全與價值，包括加深與民主台灣的聯繫。

聲明也重申，美國將繼續支持和平解決海峽兩岸議題，以符合台灣人民的期望與最大利益。美國也將恪守美中三公報、台灣關係法與六項保證所概述的長期承諾，持續協助台灣維持足夠自我防衛能力。

美國國務院表示，美國對台灣的承諾堅若磐石，為維護台灣海峽與區域和平與穩定做出貢獻。

另外，美軍印太司令部昨天表示，美國羅斯福號航艦打擊群23日進入南海，以促進「航行自由」。在中共軍機大舉侵擾台灣西南防空識別區後，羅斯福號艦長指出，也是要讓盟邦安心。

美軍聲明引述羅斯福號打擊群指揮官韋瑞西莫少將表示：「全球三分之二貿易交通穿過這個非常重要的區域，因此我們維持在這裡的部署，並持續促進遵守規則的秩序，可說至關重要。這樣的秩序也是我們過去全都能夠繁榮發展的原因。」

共軍繼前天派遣13架次快慢速機侵入我西南空域防空識別區（ADIZ）後，昨（24）日再度派出「爆量」的15架次進入同一空域，刷新今年共機擾我西南空域架次紀錄，合計兩日來已經28架次。

拜登

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