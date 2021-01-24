美國新國務卿許諾支持台灣 促北京停止施壓

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)周六(1月23日)強調，美方將繼續幫助台灣獲取足夠的自衛能力。他代表即將上任的新國務卿布林肯(Antony Blinken)向北京喊話，要求其停止運用軍事、政治、經濟手段向台灣施壓，並呼籲中方與台灣民選代表開展「有意義的」對話。布林肯預計將在一周內獲得參議院確認，正式出任國務卿一職。

台灣國防部周六發布即時軍事動態稱，共軍當天派遣1架運-8反潛機、8架轟-6K轟炸機和4架殲-16戰鬥機進入台灣西南防空識別區（ADIZ），台灣空軍派遣空中巡邏兵力應對，廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控。

星期日，台灣國防部再次發布消息指出，解放軍又派遣了15架次軍機進入台灣西南空域，其中包括2架運-8反潛機、一架運-8偵察機、2架蘇-30戰鬥機、4架殲-16戰鬥機、6架殲-10戰鬥機。台空也再次以空中巡邏兵力、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控等方式做出應對。

近月來，中國幾乎每日皆派遣軍機飛躍台灣以南及由台灣實際控制的東沙群島之間水域，但一般每日只有一至兩架軍機。台灣媒體指出，周六共13架、周日共15架共軍軍機擾台均是今年度以來的最大規模。

就在幾天前，拜登新政府麾下的白宮國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）也曾表示，美國對台灣的承諾「堅若磐石」。據中國智庫「南海戰略態勢感知」掌握的消息，1月23日，美國海軍「羅斯福號」航母穿越了台灣南部的巴士海峽，進入南中國海水域活動。

北京方面暫時還沒有對本周末的空軍涉台活動進行任何表態。此前，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉曾表示，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要采取的必要行動。

文山/葉宣/(路透社等)

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