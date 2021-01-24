駐美代表獲邀非首度 拜登內閣用人多元

對於「我駐美代表蕭美琴獲邀參加美國總統拜登就職典禮，為台美斷交42年來首度」的說法，前外交部長程建人接受本報專訪表示，並非首例，他先前就曾受邀去過美國總統小布希的就職典禮；而對於拜登刻意選不同族裔的人擔任內閣官員，程建人認為是正確決定，有助於化解美國種族對立。

與拜登有過互動

程建人提到，他在1971年擔任駐美大使，拜登則在1972年當選參議員進入國會，那時拜登就參加外交委員會，「我們最重視的就是外交委員會，所以常常去旁聽。」他對拜登的印象就是「很穩健」，且每次參與會議都很認真、有做準備。

「很湊巧的是我第2次到華盛頓時，擔任駐美副代表，那時拜登還在外交委員會。」程建人表示，美籍華裔的紐約聖約翰大學副校長章曙彤曾邀請拜登去演講，當時程也受邀前往參加一個討論會，拜登演講結束後，章曙彤安排貴賓坐一桌一同吃飯，他就跟拜登同桌聊天，後來拜登很客氣，還寫了一封信給他，表示很高興他前來聆聽演講、一同吃飯，那是1985年。

對於我駐美代表蕭美琴獲邀參加美國總統拜登就職典禮，民進黨政府宣傳是台美斷交42年來首度，程建人說，獲邀參加美國總統就職典禮並非首例，他先前就去過小布希的就職典禮，「當時由我安排，王金平、蕭萬長、沈富雄等人都一同參加。」（見圖）

內閣反映多元價值

程建人表示，拜登的團隊囊括各種人種，華裔除了戴琪（Katherine Tai）出任美國貿易代表，被任命為美國國際媒體署代理執行長的台灣女兒趙克露是第2位。他認為，拜登刻意選不同族裔的人擔任內閣官員是對的，一定要有權力的人來大力推動化解種族對立，「美國貧富差距已經非常嚴重，再加上種族問題，變成他們難解的課題。」

「目前看起來台灣未來跟拜登政府的關係不會太差。」程建人分析，未來美中關係應會從對峙降溫，同時也將連帶影響台美與兩岸，過去川普是全力想拉攏、軍售台灣，拜登上任後，預計不會繼續讓兩岸情勢緊張，會希望兩岸可以對話，因此未來美對台、對中關係，可能會回到美國多年前的傳統政策。

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