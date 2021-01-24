拜登新閣兵馬點將 施政方針見端倪

拜登組織新內閣雖還差參議院表決的臨門一腳，但已能從提名人選看出拜登施政路線。美國內閣人選最終須經參議院表決通過，但從提名人選多數人選來自歐巴馬時代的重臣，政壇經歷豐富，顯見拜登追求「中間且穩定路線」；而包含準國務卿布林肯、準幕僚長克萊恩等人都善於處理外交關係，他們將大改川普時期的對外政策。

穩健、中間派新內閣

《外媒》提到，拜登雖於20日宣誓就職，但他的兵馬都尚未到齊，內閣提名人選還得經由參議院表決通過，目前通過的包含國防部長奧斯丁、白宮幕僚長克萊恩、國情總監海恩斯，而重要的幾個位置:財務部長葉倫、國務卿布林肯、國土安全部長梅約卡斯等位置都被樂觀認為能迅速過關。

雖然多數閣員都還未確定上任，但通過拜登的提名，能理解他想要的團隊施政路線，根據《ABC7新聞網》報導，拜登團隊基本上都是老經驗、歐巴馬時代重臣、態度溫和穩健，定位被稱為中間派。準國務卿布林肯曾經在歐巴馬第二任期登場過，已上任的國情總監海恩斯就是前中情局副局長，準國土安全部長梅約卡斯更是轉正的概念，這群老經驗官員組成的團隊，比起前朝川普重用政壇新人，相對穩健。

外交關係最專業

而《日本時報》就提到新內閣得面對的首要議題：外交路線，顯而易見，拜登團隊不可能維持川普反建制派的單邊主義，日益惡化的中美與外交關係都得盡速修補，內閣團隊充斥著外交人才就是拜登給出的解答，國安團隊意識形態都是多邊主義與強化盟友關係，關鍵人選布林肯就曾在俄國兼併克里米亞議題主導美國的介入點，他生涯在外交領域浸淫超過30年，很懂得運用盟友關係應對外交難題。

《[NYMAGps://nymag.com/intelligencer/article/joe-bidens-cabinet-begins-to-take-shape.html)》紐約雜誌就補充，無須投票通過的國安助理沙利文也是外交一把手，他與拜登交情深厚，此前就以國安助理的身分與拜登合作過，老經驗的他出訪過多個國家；通過表決的白宮幕僚長克萊恩更是外交關係的老人，克萊恩曾在歐巴馬時期擔任伊波拉病毒的跨國調解員，考量到當今疫情，克萊恩的任命與預期效果估能立竿見影。

多邊主義、強化盟友

談及對外關係，除了落實團隊的多邊主義共識，中美關係也是眾所矚目議題，《路透社》就提到，拜登團隊已經釋出強硬的對中態度，團隊認為，美中關係將從零和的博弈(川普時代方針)轉成競爭、合作，競爭領域如技術、外交貿易談判將會依循川普時代的態度，諸如禁止中國公司仿造與跨國資訊提取，合作部分則是與日本、歐盟等盟友積極發展新技術(如人工智慧與5G)，確保對中國的競爭優勢。

此外，在聽證會上，布林肯、葉倫等人也都重砲出擊，布林肯針對中國在新疆問題上開炮，海恩斯則表示會重用情報體系，配合國務卿說法，對抗中國反人權的壓迫，而準財長葉倫提到，將以經濟制裁作為重要戰略工具，遵循拜登團隊把民主與人權當成首要議題的態度。

經濟困境靠葉倫？

不過，拜登團隊也遇到一項悖論，即便他們在外交領域很專精，美國當前問題卻都是國內議題，據《華盛頓郵報》報導，拜登上週就要求參議院批准高達1.9億美元的疫情救助計畫，用來應對國內當前的經濟困境，已經讓參議院陷入爭論，但國安顧問沙利文出面解釋，團隊施政將考慮到現實層面，他認為外交與國內貿易方針是彈性、可互換的。

沙利文提到會先評估國內市場就業機會，再來評估出適合的稅收、貿易、貨幣問題，意及雖然外交關係很重要，但配合國內現況調整貨幣政策是必須的，這也是拜登版本的「美國優先」。

同時，財務部長位置就很重要，這也是外媒深信葉倫能通過表決的緣故，據《NPR新聞網》報導，作為前聯準會主席，葉倫在財政領域的專業備受認可，正式上任後將成為首位領導過財政部、央行、白宮經濟顧問委員會的第一人。

葉倫特別提到，將會以財政措施來刺激貧困率過高的問題(11%)，但現在不是隨便改變寬鬆的貨幣政策時間，還是得考慮到美中之間的貿易動作，未來施政會以制裁應對傾銷、貿易壁壘、非法補貼等破壞平衡的動作，葉倫更保證會加重力道在國內投資，試圖復甦經濟。

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