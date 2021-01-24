拜登時代到來 歐洲期盼「伙伴關系新起點」

歐洲對美國新任總統拜登滿懷期望：歐盟高層最期待的莫過於恢復跨大西洋關系。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）向拜登提議建立新的「創始條約」以創造更美好的世界。歐盟委員會主席馮·德萊恩（Ursula von der Leyen）則表達了「美國重返志同道合的國家圈子」的希望。

這位德國人還提出了幾個雙邊新合作下可涉及的領域：為了保護氣候應該建立「綠色技術聯盟」，並針對排放交易進行跨大西洋合作；她也期待美國加入旨在公平分配疫苗的「新冠疫苗獲取機制」（Covax）；在川普的社交網路賬號被封後引起激烈辯論的網絡監管議題上，馮·德萊恩希望建立一個「共同貿易與技術委員會」。此外她還強調：「幾個小時後，川普總統或將成為歷史。但他的支持者依然存在。」

歐洲正在希望與擔憂間游移。一方面，期望與華盛頓的關系正常化，早日修復跨大西洋關系；另一方面，歐洲也擔憂，面對陷入分裂的美國，拜登是否還能顧及外交政策，這對歐洲又將造成何種影響。

法國歐盟事務部長博納（Clément Beaune）心知肚明，「歐洲應該扛起更多責任」。他指出，即使拜登政府上台，戰略自治的概念也不會失去重要性。他表示，「歐洲應該自行定義其價值及利益。當然不是要與美國對抗，我們應該共同努力。」無論如何，他希望在氣候保護、安全和貿易政策方面能更好地合作，「這一伙伴關系需要一個新啟動。」

自主戰略不是髒話

法國總統馬克龍針對歐美關系所提出「自主戰略」這一概念，似乎是在外交政策上與柏林和華沙劃清界限。作為馬克龍的緊密盟友，博納試圖為這個概念做出解釋稱：歐洲當然不會忽視與美國或北約的關系，但是「美國將會繼續要求我們更自主，承擔更多責任，例如增加國防支出。」

在這個語境下 ，博納為備受批評的歐中協議做出辯護：「認為歐盟無權自行簽署協議，這是奇怪的想法。」他指出，該協議並非針對新任美國總統，「歐洲應該知道自己想要什麼，並在各個方面承擔責任」。

拜登政府上任後，法國政府似乎有意延續該國傳統，堅持提倡更多的歐洲獨立性，並對跨大西洋關系持審視懷疑的態度。

歐洲必須成為解決方案的一部分

歐洲外交關系委員會柏林辦公室負責人普爾吉裡（Jana Pulgieri）指出，歐洲應該果斷與川普政府徹底決裂：「經歷了艱難的4年，我們將再次團結在一起，並張開雙臂歡迎新任總統。」歐洲傳遞這一信息並表達積極合作的意願，在內政上對拜登也具有重要性：「我們不是附庸，時光也無法倒轉，但是我們必須向這個政府表明：歐洲致力於多邊主義，而且有意承擔更多任務。」

普爾吉裡指出，拜登面對龐大的內政挑戰，若歐洲能接手部分議題--例如臨近國家白俄羅斯局勢，拜登將對此表示歡迎。她說，「我們應該成為解決方案的一部分，而不是問題的一部分。」普爾吉裡贊同歐洲建立一定程度的戰略自治，以借此成為更佳的伙伴。她指出，「法國擔憂歐洲的雄心再次沉寂。德國則對拜登的險勝以及美國可能不會永遠都在的認知感到不安。」她表示，有鑑於此，歐洲必須要變得更強大，並且更積極爭取美國這個伙伴。

在拜登上台後，歐洲首先應專注處理「簡單議題」並快速做出成績。普爾吉裡建議從氣候政策、伊朗談判、北約角色等方面著手：「夏初時北約將舉行峰會，屆時應該發出取得突破的信號，並提出一個新的戰略概念。」她表示，貿易政策是棘手議題，只能緩步邁進，至於歐中協議，「我們無論如何必須消除對華政策的不利開端。」

跨大西洋伙伴關系新游戲

歐洲議會綠黨議員比蒂科費（Reinhard Bütikofer）也認為，歐中協議的時間點並不理想：「我們應該有一個更好的起點。」他表示，這並不意味著要征求美國的同意，而是雙方在此議題以及其它許多問題上應共同合作。從戰略角度考量，歐洲人在面對中國時單打獨鬥缺乏意義，幸好目前還有充裕的時間能坐在桌前討論。因為協議將在歐洲議會批准後才能生效，在此之前仍有許多討論空間。

比蒂科費認為，歐洲未能及時向北京、華盛頓以及世界其它國家發出重要信號：「如今出現新局面，跨大西洋伙伴關系將復蘇。」除此之外，這名綠黨政治家認為，當前首要的議題是氣候政策，接著是貿易及安全政策，「我們必須齊頭並進。」

噩夢終結？

卡內基歐洲研究所的鄧普西（Judy Dempsey）指出，拜登政府為歐洲帶來的第一個轉變是「終結川普對歐洲的漠視」。她還表示，拜登了解歐洲，也很熟悉默克爾。鄧普西認為，歐洲在安全和防衛政策上將面臨更大挑戰，同時也有機會重新啟動有關核武器控制的談判。

歐中協議：對華政策的糟糕開端？

鄧普西提議應擴展跨大西洋關系，以便同其它民主國家更密切合作，與加拿大以至日本等國就安全、防衛和貿易戰略達成一致，對抗中國、印度和拉丁美洲。她預測歐洲可能會退縮，但隨著華盛頓和布魯塞爾重啟跨大西洋貿易與投資伙伴關系協定（TTIP），西方國家將有更多活動空間，建立共同的透明度和投資規範、價值與規則。但她認為，只有當人們試圖了解是什麼因素推動另類右翼運動及民粹主義，並對社交媒體進行監管，才能真正擺脫川普帶來的噩夢。鄧普西指出，專制政權會利用網絡攻擊或資助此類運動來動搖民主:「川普政府展示了民主機構的脆弱性，同時也展示了其實力。至於川普會留下什麼樣的政治遺產，暫時還難下定論。」

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