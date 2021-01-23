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賀錦麗繼女穿MiuMiu出席就職 取代伊凡卡成華府潮流指標？

香港01 / 聶振宇
美國副總統賀錦麗的繼子柯爾和繼女埃拉出席總統就職典禮。圖擷自The Cut
美國副總統賀錦麗的繼子柯爾和繼女埃拉出席總統就職典禮。圖擷自The Cut

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的繼女埃拉（Ella Emhoff）1月20日身穿MiuMiu外套和Batsheva連衣裙出席總統就職典禮，使人眼前一亮。這位第二女兒或將取代前第一女兒伊凡卡（Ivanka Trump），成為華盛頓新一代潮流引領者。

俄羅斯衛星通訊社報導，埃拉是著名藝術學校帕森斯設計學院（Parsons School of Design）的學生，修讀服裝設計，經常透過社交媒體發布身穿自己作品的照片。埃拉於就職典禮的亮相印證她的時尚品味，很多人開始說，白宮出現了新的時尚風向標。

過去四年，伊凡卡是華盛頓的時尚代表。2017年，伊凡卡身穿Oscar de La Renta品牌白色套裝出席父親的就職典禮。此後，川普每次出席外交活動，伊凡卡的穿搭必成媒體關注焦點，例如參加川普就職舞會時穿的Carolina Herrera禮裙，以及於梵蒂岡會見羅馬教宗時穿的黑色套裝和黑色頭紗，還有參觀西敏寺時的那套白色穿搭，白色百褶裙和上衣由英國倫敦設計師Alessandra Rich設計，白色帽子出自Philip Treacy之手。

川普出任美國總統前，伊凡卡曾擁有自己的同名服裝品牌。但她進入白宮後不久，品牌便銷聲匿迹。

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文章授權轉載自《香港01》

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