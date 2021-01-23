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《辛普森家庭》又預言成功！賀錦麗就職穿搭竟與角色高度雷同

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《辛普森家庭》又預言成功！賀錦麗就職穿搭竟與角色高度雷同

聯合新聞網 / 綜合報導
眼尖網友發現賀錦麗的紫色套裝，竟與知名動畫情境喜劇《 辛普森家庭 》在2000年播出的劇集《 回到未來（Back to the Future） 》中如出一徹。圖擷自CBS News
眼尖網友發現賀錦麗的紫色套裝，竟與知名動畫情境喜劇《 辛普森家庭 》在2000年播出的劇集《 回到未來（Back to the Future） 》中如出一徹。圖擷自CBS News

美國總統拜登就職典禮20日圓滿落幕，新任副總統賀錦麗（Kamala Harris）將成為美國史上首位非裔、女性副總統，除了典禮中的宣誓橋段外，當天她穿著的紫色長大衣與紫色洋裝也引來不少話題。近日就有眼尖網友發現賀錦麗的紫色套裝，竟與知名動畫情境喜劇《 辛普森家庭 》在2000年播出的劇集《 回到未來（Back to the Future） 》中如出一轍，讓網友不禁讚嘆「竟然預言成真！」

根據《 CBS NEWS 》報導，許多人都習慣將美國總統就職典禮與過去做比較，但今（2021）年網友卻是把焦點放在《 辛普森家庭 》上。網友發現在《 辛普森家庭 》2000年劇集中的某一集，成為總統的麗莎·辛普森（Lisa Simpson）穿著一身紫色套裝，不管是西裝外套和西裝褲，還是珍珠項鍊和耳環，都與賀錦麗在就職典禮當天的穿著高度雷同。

不僅服裝相似，網友也注意到當麗莎坐在橢圓形辦公室時，她說道「我的總統職位繼承了川普的預算緊縮政策」，準確預言了21年後川普帶給拜登的債務問題。

在過去四年中，許多《 辛普森家庭 》的粉絲也指出，影集預言川普會成為美國總統，甚至還準確的預測出一名婦女在任職後將成為美國最有權力的領導人之一，這些跡象再次證明《 辛普森家庭 》預料世界大事的準確性。

拜登

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