彭博專欄分析：葉倫匯率政策 走川普路線

美國準財長葉倫已明白表示，弱勢美元並非世界末日，且美國必須對抗中國大陸勢力。彭博資訊亞洲經濟專欄作者莫斯（Daniel Moss）認為，這顯然表示前總統川普卸任後，並未人去政息，葉倫仍將延續川普的政策路線。

葉倫在提供參議院的證詞中，避開「強勢美元」措辭，也並未推動以「弱勢美元」來強化貿易競爭力，但她也暗示如果是市場力量所致，她也不反對美元貶值。

針對中國大陸，葉倫的證詞更是直白，「我們必須對付中國的濫用、不公且非法的行為。中國藉由傾銷產品，設置貿易障礙，以及對企業提供非法補貼，來侵害美國企業；中國一直在竊取智慧財產，並從事一些使中國取得不公平科技優勢的行為，包括強制技術轉移等。且我們對這些行為，包括中國的廉價勞工及環保標準等，正準備使用全方位的工具來因應」。

莫斯指出，這意味對亞洲投資人而言，美國的關鍵政策與前朝政府相比並無太大改變。

雖然葉倫對美元的觀點與川普不同，因為川普一直認為強勢美元會傷害美國出口，但無論是川普或前財長米努勤都未真正採取行動壓低美元，因此就事論事，兩任政府在匯率問題上沒有太大差異。

經濟力量正壓低美元，因美國利率超低，且聯準會（Fed）的寬鬆政策相對積極，因此葉倫不會抗拒目前美元的貶勢。

雖拜登政府不會刻意追求弱勢美元，但美元可能進一步貶值。

葉倫針對中國大陸的嚴苛態度，也符合華府政治現實，與她之前擔任Fed主席時語調截然不同。

不過，財政部主管的其他事務，例如財政政策、最低薪資及氣候變遷等，葉倫的作法將與前財長米努勤截然不同。可預期葉倫的計畫將會以更專業方式研擬，以衝擊較小的形式呈現，且能夠為美國的盟國接受。