拜登副手哈裡斯：僅僅是政治正確的選擇？

在美國，至多再過25年，白種男女就將不再佔多數。越來越多的男女選民現在就已無歐洲根，而是亞非血統。"德拉瓦老白人"拜登選擇哈裡斯作為副手意在表示，他理解了時代的信號。

哈裡斯的母親，癌症研究專家西亞瑪拉·高普蘭（ShyamalaGopalan）1960年從印度移民美國。哈裡斯的父親，經濟學教授唐納德·J·哈裡斯（DonaldJ.Harris）從牙買加來到美國。她7歲時，父母離異。卡瑪拉與妹妹瑪雅（Maya）由母親帶大，先是生活在加拿大的蒙特利爾，母親在那裡有研究項目。後來，她的出生地--加州奧克蘭--重新成了全家的生活中心。

屢遭排斥

哈裡斯一再提到自己的根，並對人講述，遭排斥的經歷直到今天都給她打上了烙印。因其膚色，她在1970年代的加州一再遭遇這樣的經歷。但母親的戰鬥意志也同樣在她身上烙下深深的印子。在伯克利的大學校園，她母親積極參加了民權運動。哈裡斯在自傳《我們所秉持的真理》（TheTruthsWeHold）中寫道，"我母親把我們塑造成堅強的女性"，母親教導女兒們，"不要百無聊賴，怨天尤人，做些事情！"這一要求，哈裡斯顯然非常重視。她在華盛頓霍華德大學學習政治學和經濟學，以後在舊金山研修法律。1990年，她獲得執業許可，開始了檢察官生涯，並很快成為女名人，享有能言善辯、判斷力極強的名聲。

一再成為開拓者

在她新近問世的自傳中，她敘述了如何將早年的遭排斥經歷轉化為力爭第一的動力。

2003年，這位民主黨人士被選舉為舊金山首名區女檢察官。2010年，哈裡斯競選空缺的加州總檢察長職位，在6名競選人中脫穎而出。在美國，該職務集司法部長和總檢察官於一身。2011年3月3日，她宣誓就職。在這裡，她也又一次扮演了開拓者角色：不僅是擔任這一職務的首名女性，而且也是此任上有印度裔和非裔美國血統的首位女性。

政見上並非無爭議

在政見上，哈裡斯並非全無引爭議之處：一方面，她反對死刑；另一方面，她卻贊同判罰經常逃學孩子們的家長最高一年監禁，激起黨內左翼的憤怒。

2015年年初，哈裡斯宣布競選國會參議員，並得到黨內基層廣泛支持。前總統奧巴馬也是她的支持者之一。哈裡斯此前支持過奧巴馬競選總統。時任副總統拜登亦支持她競選參議員。2017年1月，哈裡斯成為進入國會參院的第二位黑人女性。

自2014年起，膝下無子的哈裡斯與已有兩個孩子的猶太人律師埃姆霍夫（DouglasEmhoff）結為伴侶。她一再被視為民主黨可能的總統競選人。2019年，在她終於宣布競選時，她起初被看作優於拜登、桑德斯（BernieSanders）和沃倫（ElizabethWarren）等競爭者。不過，在這一年，她不斷失去黨內支持，因民意調查結果不佳，終在12月急流勇退。雖在黨內初選戰中兩人多次針鋒相對，拜登仍選擇她為副總統搭檔。

也許會成為首位女總統

副總統一職通常只具某種戰略意義：爭取那些總統候選人自己難以吸引的選民。然而，選擇哈裡斯為副總統有著大得多的意義。

宣誓就職這一天，拜登已是78歲，--美國歷史上還從未有過比他年長的總統。完全有可能，他無法完成４年任期。屆時，哈裡斯將在無需新選舉的情況下接任總統一職。於是，再次成為第一個，且是從兩個角度看：第一位非白人總統；第一位入主白宮的女性。

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