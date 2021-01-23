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葉倫：美抗中 擬動用各種工具

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美國財政部長提名人葉倫周四向參院財政委員會提交書面答詢。路透
美國財政部長提名人葉倫周四向參院財政委員會提交書面答詢。路透

美國財政部長提名人葉倫21日向參議院金融委員會提交書面答詢時承諾，將全面評估中國大陸執行美中第一階段貿易協議的情況，並將與盟友更密切合作解決中國大陸的不當作為，政府也將跨部門合作，「對干預匯市以獲取貿易優勢的國家有效施加壓力」。

參院金融委員會預定於美東時間22日上午10時（台北時間22日晚間11時）表決葉倫任命案，並於21日稍後、或下周初交付全院表決。葉倫21日提交書面答詢內容給參議員，彭博資訊取得這份厚100多頁的文件指出，葉倫討論的話題內容廣泛，包含貿易、匯率及制裁政策等。

在對陸政策方面，葉倫重申，不會立即取消對中國大陸加徵的關稅，拜登政府也將全面評估前總統川普的對陸政策，包括北京執行第一階段貿易協議的情況。

她說，拜登政府也將使用「各種工具」對抗中國大陸的「經濟劣行」，策略包括與盟國合作對抗中國的「不公平」行動，在更廣泛層面，美國需要在國際社會與中國大陸的「經濟謀略」競爭，並建立與「一帶一路」有所區隔的夥伴關係。

葉倫在被問到美國可能與台灣簽署貿易協議時說，總統拜登已明白表示，在美國大規模投資勞工與基礎建設之前，不會簽署任何新的貿易協議，「我們國內的經濟復甦必須是第一優先」。

針對匯率議題，葉倫重申美國不尋求本幣貶值的承諾，但也未提到財政部曾奉行的「強勢美元」政策。

她說，拜登政府將評估財政部、商務部及美國貿易代表署可以如何跨部門合作，「對干預匯市以獲取貿易優勢的國家有效施加壓力」。她認為，雙邊貿易逆差是衡量不公平貿易行為的一個指標，將「堅決反對」這種行為，但她也說，應該在美國與各國貿易關係的廣大脈絡下評估貿易收支，而非「用一套標準來框定全部」。

對於稅收政策，葉倫承諾與國會議員「合作」，決定年收入低於40萬美元的家庭是否仍可享有減稅待遇。

在財政部和聯準會（Fed）之間的協調方面，葉倫說，不會爭取恢復前財長米努勤逐步撤銷的一些Fed融通機制，同時承諾不施壓Fed改變資產購買範圍。

拜登

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