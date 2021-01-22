拜登派出「友台大將」處理台灣問題：坎貝爾是誰？他會怎麼做？

摘要 1.面對中美關係挑戰，拜登在國安會新設了「印太事務協調官」的職務，由「友台」大將坎貝爾擔任。 2.坎貝爾主要任務是重建亞洲秩序，他與布魯金斯研究院（Brookings Institution）中國戰略計畫主任杜如松投書，統整出三個美國重建亞洲秩序的要點：達成權力均衡、各國都認可其正當性的秩序、與盟邦及夥伴結盟，因應中國帶來的挑戰。

美國新總統拜登今（20日）就職，眼下要面對美國國內嚴重的疫情、千萬人失業以及政治暴力等內政問題，還有同樣棘手的外交問題。

《日經亞洲評論》指出，拜登在國安會新設「印太事務協調官」職務，並任命歐巴馬政府的前助理國務卿庫爾特·坎貝爾（Kurt Campbell），從這點來看，亞洲仍會是拜登外交政策的中心。

其中美國與中國的關係，會是拜登的一大挑戰，如何組織印太地區盟國，以及處理台灣問題，是當務之急。

台灣高居亞洲衝突點「前段班」

據《日經亞洲評論》分析，拜登上任的百日，給亞洲的時間將相當有限。中國對台灣施壓引發的危機，拜登或許很快被迫需要面對，因為根據智庫「外交關係協會」訪問550位美國政府官員、外交政策專家與學者，發現台灣高居亞洲衝突點的前段班，是美國在此區的第二大危機，僅次於北韓。

許多台灣人都擔心，台美關係會因為拜登主政而倒退。東海大學政治研究所教授潘兆民告訴《日經亞洲評論》：「台灣仍會是美國亞洲政策的重要部分，但不會像川普一樣用來對付中國。」

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）亞太安全主席克羅寧（Patrick Cronin）則認為，拜登對台灣問題的原則會是：不一定需要與北京對立，堅持美國的價值與利益。

專職處理亞洲問題的坎貝爾，是著名的「友台」人士。《中央社》報導，他過去至少6次訪台，與總統蔡英文、前總統馬英九及陳水扁都曾親自見過面。

去年12月，坎貝爾透過視訊於「2020台美日三邊印太安全對話」發表演講，他直言：「不了解台灣重要性的時代已經過去。」坎貝爾表示，20幾年前美國了解亞太區域戰略重要性的人較少，但如今包括民主黨內、熟稔亞洲議題的陣容強大，有一整批人深刻了解美台維持強健夥伴關係的戰略意義和利益。

美國會如何「重返亞洲」？

坎貝爾與布魯金斯研究院（Brookings Institution）中國戰略計畫主任杜如松（Rush Doshi）投書《外交事務》，統整出三個美國重建亞洲秩序的要點：達成權力均衡、各國都認可其正當性的秩序、與盟邦及夥伴結盟，因應中國帶來的挑戰。

該文指出，中國與印太其他國家之間日益嚴重的權力失衡，顯而易見——北京當局的軍事支出，就超過所有印太鄰國的總和。為遏止中國，美國可以從改變軍事武器支出的順序開始，把不堪一擊的航空母艦往後移，投資多一點長程巡弋飛彈、彈道飛彈等武器，如此一來，會使中國難以計算美國軍事干預的速度與程度，迫使北京重新評估挑釁舉措會否成功。

然而，要實現真正的區域平衡，還需要與盟國夥伴合作行動。美國需要幫助印太國家發展作戰能力，鼓勵區域國家之間建立軍事情報夥伴關係。

坎貝爾和杜如松也認為，美國若想找回印太區域盟友的信賴，協助印太國家面對中國日益增長的影響力，得積極參與亞洲國際組織。且在中國不斷利用廣大市場誘使各國妥協的情況下，美國也須盡力確保當前秩序體系能繼續為成員國提供物質利益。

例如當中國藉著「一帶一路」向中低收入國家提供基礎設施融資時，美國應試圖提供替代的投資與技術援助。

然而，澳洲智庫「洛伊研究院」（Lowy Institute）高級研究員馬利德（Richard McGregor）告訴《日經亞洲評論》，如今中國在印太區域的經濟地位已比10年前高，美國的地位則是變弱，美國得面對「平衡」的難題，因為多數區域國家想要兩全其美，「他們要強大的美國，又擔心美國獨斷會激怒中國。」他說。

《日經亞洲》指出，坎貝爾透過在日本外務省雜誌《外交》投書，表示自己知道多數國家想在中美間取得平衡，同時保留經濟機會和政治自主權。因此美國要做的是堅定、明確應對中國挑戰，尋求組成團結外交立場。

（參考來源：Nikkei Asia Review、CNA、Foreign Affairs）

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