他們都是「友台」閣員！拜登政府將延續美台關係最好時刻？

美國總統拜登上任後，美台關係會倒退嗎？從駐美代表蕭美琴出席拜登就職典禮，為42年來首次獲得正式邀請，加上拜登團隊的「友台」閣員，或可窺見一二。

不少國人憂心，美國總統拜登上任後，處於40年來最好時刻的台美關係，是否會因白宮換人而急凍？

就在1月20日拜登宣誓就職日，似乎有了初步答案。駐美代表蕭美琴在最後一刻對外公布，早已收到邀請函，出席拜登的就職典禮，為1979年美台斷交以來首見！

路透社以「台灣與拜登關係有了強而有力的起步」為標題，報導蕭美琴獲邀出席就職典禮的意義，以及從川普過渡到拜登時期的台美關係演變。

「美國對台灣的承諾『堅若磐石（rock-solid）』」白宮國家安全會議發言人霍恩（Emily Horne）在就職典禮後，對路透社表示：「總統拜登將與朋友與盟邦站在一起，在亞太地區推動共享的繁榮、安全與價值，其中也包括台灣。」

「這是台灣與拜登政府很重要的進展，」台灣智庫執行委員賴怡忠分析，就職典禮的主辦單位，雖然是由國會組成的「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC），但如果國會沒和行政部門打過招呼，也不太可能發出正式邀請。

賴怡忠指出，前任國務卿蓬佩奧在卸任前，宣布取消台美交往限制，為台美增強關係創造了氛圍，新任國務卿布林肯（Antony Blinken）也未對此否決，這意味著，就算拜登政府可能不會像川普對台那麼積極，但美台關係也不會倒退。

「友台」閣員主責外交國防，和台灣歷任總統有淵源

事實上，拜登團隊中不乏「友台」閣員，尤其是主責國安、外交領域者，準國務卿布林肯就是其中一位。

布林肯曾在歐巴馬時期歷任副國安顧問、副國務卿，和台灣頗有淵源。拜登11月13日宣布當選後，蕭美琴就是致電當時身為拜登首席外交顧問的布林肯，代表政府祝賀拜登及賀錦麗勝選。

不僅如此，2016年蔡英文勝選總統時，時任副國務卿的布林肯在眾議院聽證會上表示，「美國期待與台灣的首位女總統和各黨領袖合作，進一步強化美台關係。」

而蔡英文競選總統期間訪問美國，創下第一位台灣總統候選人進入白宮和國務院，當時在國務院與蔡英文會談的人，就是布林肯。布林肯透露，在蔡英文上任後，雙方也多次進行談話。

在1月19日任命聽證會上，布林肯表示，希望看到台灣在世界各地、包含在國際組織中，扮演更大角色。他將依「台灣關係法」協助台灣自衛，並依台灣保證法修訂台灣交往準則、協助台灣加入國際組織，「對台承諾是我們非常堅定信守的事」。

白宮國安會新設的「印太事務協調官」一職，主責亞洲事務，則由「友台」大將、前美國國務院亞太助卿康貝爾（Kurt Campbell）出任。去年12月，康貝爾透過視訊在「2020台美日三邊印太安全對話」發表演講時指出，「不了解台灣重要性的時代已經過去！」

康貝爾在歐巴馬時代，是「重返亞洲」（pivot to Asia）政策的重要推手之一，過去至少六度訪台，和台灣的接觸從前總統李登輝時期就開始，對台海有很深的了解，與總統蔡英文、前總統馬英九及陳水扁都曾見過面。

此外，美國國防部長被提名人奧斯汀（Lloyd Austin）也在任命聽證會上提到，多年來美國對台灣的支持堅若磐石，並且是兩黨共識。同時，在書面答詢上，奧斯汀也首次提及了對台「六項保證」。

對台政策是美國兩黨共識，「反中親台」是主流聲音

事實上，不僅是拜登的行政團隊相當「友台」，台灣還有美國國會的堅實支持。

近三年來，美國國會陸續通過一系列友台法案，包含2018年《台灣旅行法》《亞洲再保證倡議法》、2020年《台北法》《台灣保證法》等，都獲得民主黨和共和黨議員不分黨派的支持。

政大兼任教授嚴震生認為，未來美國國會還是會繼續提出一些友台法案，因為過去這些法案都是兩黨合作達成的共識，「和拜登打交道，至少台灣面對的是一個比較可預測的總統。」

「值得注意的是，民主黨重回參議院多數黨，外交委員會主席可望是紐澤西州參議員梅南德茲（Bob Menendez）出任，他對台灣非常友好，」嚴震生預計，拜登和民主黨的對台政策不會比現在差，甚至可能更好。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳也認為，「反中親台」是美國內部現在的主流聲音，而外交是內政的延伸，「拜登將順應美國的主流民意，依然會強化美台關係。」

不過，張五岳也提醒說，美台關係不會是拜登上台後最優先的施政取向，因此，在外交實質關係或軍售問題上，「不會有太多的意外，也不可能有太多的重大突破」。

從蕭美琴代表台灣出席就職典禮，拜登時代的台美關係可說是有了好的開端，未來能否進一步深化、成為美國的重要戰略夥伴，仍有待持續努力。

（作者／鄧麗萍 本文出自2021.1.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）