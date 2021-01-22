北京用制裁試水溫? 共和黨呼籲拜登強硬回擊

在拜登周三 (1月20日)宣誓就任美國總統之際，中國宣布對即將離任的國務卿蓬佩奧和其他27名特朗普政府官員實施制裁，

對此，新政府回應，中國在拜登就職典禮日宣布這個消息，似乎是想要造成美國兩黨的分歧。但目前拜登政府正在尋求共和黨人士支持其相關政策以「超越」中國，指回應中國此煽動之舉徒勞無益，並敦促兩黨共同譴責此舉。

美國國家安全委員會發言人霍恩(Emily Horne) 告訴法新社記者：「中國在就職日實施這些制裁，似乎是想玩弄黨派分歧，但這不會奏效，兩黨的美國人都反對這種毫無成效、耍花招的舉動。」

參議院外交關系委員會的資深共和黨人士裡什 (Jim Risch)則在推特上說，北京「已經在測試拜登政府繼續對中國采取更強硬、更有競爭力的做法的決心」。

他說：「共和黨與民主黨人必須一起向北京表明，我們不會因為捍衛美國的利益而退縮。」

眾議院外交委員會的共和黨領導人麥考爾（Michael McCaul）說，制裁是「無恥的、毫無根據的企圖，目的是要壓制和恐嚇」那些揭露侵權行為的官員。

他強調：「拜登政府和任何重視民主原則的國家都必須立即作出有力的回應，以表明脅迫不會被容忍。」

共和黨眾議院外交委員會的一名工作人員表示，美國的應對措施可能包括反制裁或收緊現有措施，並補充說中國舉動已讓緊張關系升級。

對於拜登政府的回應，中國外交部22日的例行記者會上則強調，「希望美國新一屆政府客觀理性看待中國和中美關系......秉持不沖突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關系重回健康穩定發展的軌道。 」

北京打的算盤

蓬佩奧在上任的最後幾周發動了一系列針對中國的措施，他在19日宣布中國對維吾爾族穆斯林犯下了「種族滅絕罪和反人類罪」，之後北京宣布了制裁。

北京的制裁措施禁止這28名官員和直系親屬進入中國，他們以及與他們有關的任何公司或組織都不得在中國進行交易。

美國商界一些人認為，中國此舉是一箭雙雕，不僅鎖定了拜登，還是針對與美國前官員有往來的公司、銀行、咨詢公司、智庫和大學。

路透社報導，一位私營部門的中國政策分析師對拜登政府說，「團隊沒有6個月的時間來研究這個問題」，而是需要超越暗示的短期實際回應。由於擔心中國的反彈，這位消息人士是在匿名的情況下這麼說的。

現在外界關注的，除了拜登政府如何回應，也好奇北京面對美國新政府的策略為何？在蓬佩奧對中國采取最後的強壓措施之際，北京不斷釋出要與美國新政府合作的信號，就連美國新任國務卿布林肯同意蓬佩奧的做法，北京依然表示會與拜登團隊合作。

不過事實上，布林肯早在參議院的職務確認聽證會上說，在所有國家中，中國對美國構成了最重大的挑戰，他相信有一個非常強大的基礎來建立一個兩黨政策來對抗北京。目前的關鍵還是在拜登本人，一些共和黨人和其他人擔心拜登可能會軟化特朗普的強硬態度，以確保在其他目標上能和北京合作，包括應對氣候變化和朝鮮。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社、法新社)

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