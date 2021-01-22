專家：澳大利亞希望拜登繼續保持對中國高壓

美國拜登政府即將開始執政，亞太國家正在關注他的外交政策走向，特別是他的對華政策。

特朗普執政時期，美國制定了印太戰略，對中國開啟貿易戰、科技戰和地緣政治圍堵。這些政策和澳大利亞之間存在著千絲萬縷的聯系。近期解密的《美國印太戰略框架》當中顯示，澳大利亞前任特恩布爾政府將中國在區域內的野心和擴張行為向美國當局進行了通報，並影響了美國政策制定者的決策過程。

特恩布爾總理的繼任者莫裡森上台後和特朗普總統之間建立了良好的工作和私人關系。2019年莫裡森總理訪問美國時，特朗普為他在白宮舉行了熱情的歡迎儀式並在白宮玫瑰園舉行國宴，顯示出美澳同盟的牢固關系。

隨著美中兩國之間角力白熱化，澳中關系也跌入歷史冰點。

拜登新政府是否會扭轉對華政策

拜登是外交界的老手並不是新聞。他在國際上和多國政要的關系良好。拜登明確表示中國是競爭者，但是不會像特朗普一樣單打獨鬥而是要和盟友一起應對中國。

澳大利亞新南威爾士大學國防問題專家張健副教授在接受德國之聲采訪時表示，拜登在對華的戰略上和特朗普不會有很大不同，主要的區別是方式。"拜登政府和特朗普政府在印太戰略裡有相當大的相同之處。兩方都認可美國在這一地區相同的利益，就是要保證美國主導地位，"他說。"要保證這一地區不會出現一個新的霸權。防止新霸權就是防止中國，加強和本地區的一些國家，特別是盟友之間的關系。"

美國如何聯絡盟友應對中國

特朗普政府在國際事務中以單邊主義著稱。在和中國展開貿易戰的同時，他並沒有停止向歐洲施壓，令其增加北約組織軍費。拜登政府執政後，學界認為會強化和盟友的關系，在國際上一起遏制中國。

"拜登政府會加強跟盟友的合作、聽取朋友的意見、照顧盟友的利益，"張健分析說。他同時指出，特朗普時期在印太地區主要是強化軍事上的壓力，而沒有注意到和盟友之間在經濟和貿易上的統籌，拜登政府會在這方面進行改善，其他盟國也會做出相應調整。

"拜登應該是采取多條腿走路的策略，美國會恢復對本地區的經濟和政治方面的領導力。"張健表示，"從澳大利亞的角度來講，由於美國新的變化，澳大利亞面臨著新的挑戰，需要調整政策。"

澳大利亞希望維持對中國高壓

澳大利亞政府在多年以前就已經加入了美國對中國的封鎖策略中。隨著2017年"中國影響力滲透"系列政治事件的曝光，澳大利亞政壇開始清除和中國交往過密或者親北京的政治人物。直至後來爆發出政治獻金、商界賄賂、間諜洩密、網絡攻擊和學界滲透等一系列醜聞。

在美中貿易戰期間，中國對澳大利亞的不滿集中爆發，采用了貿易制裁的方式懲罰澳大利亞。現任莫裡森政府和特朗普政府之間的密切關系被解讀為澳中關系惡化的原因之一。

在拜登臨近宣誓就職之際，澳大利元反對黨領袖安東尼·阿爾巴尼斯指責莫裡森與特朗普走得太近。他還呼籲美國選擇時機再與中國進行競爭，不能迫使小國選邊站隊或加劇沖突風險。但是阿爾巴尼斯同樣也認為中國愈發違反國際規則，華盛頓朝野兩黨的共識是與習近平政權展開直接角力。因此澳大利亞朝野對於中國的認知並沒有本質上的區別。

"澳大利亞對中國的政策不會發生大的變化，"張健副教授說，"在過去幾年裡，澳大利亞和中國的矛盾關系是比較突出的，對抗也比較激烈。"他認為澳大利亞由於擔心美國把印太地區的主導權讓渡給中國，所以"希望美國保持對中國的高壓態度。"

"拜登政府仍然會維持在軍事上比較強硬的一面，加大美國在該地區的軍事存在來遏制中國。包括台灣問題、南海問題，東海問題等等，保持對中國的優勢地位。從這個角度來講，美國的軍事強勢符合澳大利亞的利益。所以澳大利亞仍然會大力支持美國這樣的政策，並且加強和美國合作應對中國。"

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