對中貿易協議 陷入三難

美國總統拜登繼承了一份問題叢生的美中「第一階段」貿易協議。他究竟該要求中國大陸落實採購美國產品承諾或雙方重新談判，還是乾脆忽略中國大陸未能兌現承諾，顯然陷入「三難」。

依據去年元月簽的這項協議，大陸承諾將購買大量美國原料商品，主要是原油、液化天然氣與燃煤，還有黃豆等農產品。大陸實際採購額雖不詳，但能源產品購買額可能不到目標的三分之一，農產品採購則略超過目標的一半。

北京承諾採購美國能源產品總額，是以2017年的91億美元為底線，2020及2021年將分別多買185億及339億美元，且這兩年每年採購約365億美元農產品。

中國大陸進口數據顯示，2020年平均每天採購美國原油39.4萬桶，是2019年的三倍，大部分集中在下半年，12月每日進口量達84.8萬桶，創新高，但仍未達到協議目標。

展望今年，若以目前西德州油價每桶53美元計算，全年平均每天應進口約220萬桶美國原油，比去年12月進口量多一倍以上。

大陸雖還可以買美國天然氣、燃煤及煉油品，但須以原油為大宗；即使原油比率占80%，2021年日進口量也高達178萬桶。但如果大買美國原油，可能導致西德州油價超過布蘭特，使美國油價貴到其他國家根本買不起，美國也將高度依賴大陸市場。

大陸固然能多買美國天然氣及燃煤，但整體來看採購額遠低於協議目標，且未來也難達標。

拜登上任後國內事務繁多，不太可能立刻就考慮到這項協議；中期來說，中國大陸採購美國產品時將更重視價格競爭力及供給量，而非能否達成協議目標。