拜登救市 記取歐巴馬教訓

美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，拜登在擔任前總統歐巴馬政府的副總統時，歷經金融危機引發經濟衰退的慘痛經驗，也對當時政府救市不夠徹底，有著「第一手」的痛苦教訓，如今他想避免這個最大錯誤，但國會可能不會放手任他揮灑。

拜登承接下來的美國，正處於經濟脆弱、遭遇百年來最險惡的疫病大流行困境。他認為，聯邦政府2009年因應衰退的行動不夠積極，以致後來的復甦偏弱，因此他上任前提出的最新一輪紓困計畫，奉行要「大膽行動」的原則。

拜登的1.9兆美元「救援美國計畫」，展現他決心避免重蹈覆轍。曾參與研擬2009年刺激方案、前歐巴馬首席經濟顧問的佛曼，在回憶2009年規劃方案時說，工作團隊原始想要推1兆美元規模，但後來國會只通過規模比這個金額少25%的版本，「金融危機後的經濟復甦，因為刺激方案不夠大而變得緩慢」。

現在經濟學者說，拜登的計畫可以在未來六個月幫助美國經濟走出疫情。該計畫包括每人發放1,400美元現金支票，聯邦基本工資調高到時薪15美元，對州政府和地方政府提供3,500億美元援助，增加失業補貼，協助飢貧人口，250億美元租金補助案等。

拜登紓困計畫想特別協助那些被疫情嚴重打擊的產業，例如餐廳、旅館、航空公司、郵輪。美國現在因疫情失去的工作職位還高達1,000萬個。

拜登政府也準備撥款4,000億美元支援學校復課，並且改善新冠病毒檢測及加速疫苗接種。

穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟學者詹迪（Mark Zandi）估計，若拜登所提的紓困案落實，美國今年經濟成長率將達8%，到明年秋季便可達到充分就業，但國會可能反對拜登的提案。他預測拜登的方案會被砍到約7,500億美元，那麼美國經濟將成長約5%。

高盛則是樂觀一些，在拜登公布紓困計畫後，調高新一輪紓困方案規模預估，從原估的7,500億美元上調到1.1兆美元，並預期美國今年經濟成長率將達6.6%，高於民主黨未確定掌握參院前預測的5.9%。