華府與Fed關係將更密切

美國總統拜登主政後，華府與美國聯準會（Fed）之間的關係將親善得多，與政府之間的關係將更為密切，Fed基本上不太可能改變貨幣政策，利率仍將處於低檔，但拜登政府可能敦促Fed調整定位，致力解決種族不平等及氣候變遷問題。

Fed前主席葉倫若確定出任財政部長，未來Fed與財政部將能更密切合作。

但這不表示Fed在拜登主政下，不會承受壓力。未來的挑戰包括新冠肺炎疫情防治，以及提高經濟成長包容性，對社會問題採取更有力舉措，例如種族不平等及氣候變遷等。

觀察家指出，Fed主席鮑爾出席國會作證時，已常會被議員問到Fed在氣候與貧富不均方面能做什麼。民主黨左翼人士將要求Fed致力於解決社會問題。

Fed鑒於未來的任務可能有變，近月來已利用政策工具協助經濟弱勢，例如首次實施緊急貸款計畫，協助受疫情衝擊的企業。

Fed幾個月前也已改變通膨目標，同意容忍通膨率在一段期間內超過2%；這被認為是具有「包容性」的就業政策。

在氣候變遷方面，Fed已參加由全球央行組成的金融體系綠化網路（NGFS），因應氣候變遷；Fed也告知銀行業，未來在壓力測試時，將監視銀行業提撥的氣候相關損失準備金。