拜登就位 進入戰鬥模式

美國第46位總統拜登（Joe Biden）20日宣誓就職，訴求團結、彌合分裂之際，也立刻進入「戰鬥模式」，針對公共衛生、氣候變遷、邊境與移民等三大領域，簽發15道行政命令，創下歷來紀錄，包括重返世界衛生組織（WHO）與重返巴黎氣候協定等，也揭露美國將力圖鞏固全球領導地位。

拜登也正式成為美國最年長的總統，副總統賀錦麗（Kamala Harris）則是首位亞非裔女性副總統，雙雙締造歷史。拜登在就職演說中以「團結」為基調，宣告民主得勝，並呼籲各方相互包容、謙卑和理解，呼籲「恢復美國的靈魂」，以終結這場讓兩黨分裂、城鄉分歧、自由與保守對峙的「不文明戰爭」（uncivil war），但他完全沒提到前總統川普。

拜登上任之際，美國新冠疫情持續惡化，病故人數超過40.5萬人，超過美軍在二戰的陣亡人數，因此他上任第一天便簽署行政命令，要求維持社交距離、所有聯邦機構人員與進入機構的民眾都須戴口罩，並且創設白宮新冠疫情因應辦公室，同時呼籲全美民眾響應戴口罩100天。

他也終止美國退出WHO的程序，派遣傳染病專家佛奇率領美國代表團，出席預定21日舉行的WHO執委會會議，與WTO攜手研擬跨國的新冠疫情因應計畫，並有意加入WHO領導的COVAX新冠疫苗聯盟。他也持續對因新冠疫情而陷入困頓的家庭伸出援手，要求延長暫時禁止驅逐繳不出租金房客至少到3月底，延長允許背負聯邦學貸學生暫停償還本息至少到9月底等措施。

拜登與夫人吉兒．拜登抵達白宮。（路透）

拜登也宣布，美國將重新加入巴黎協定，並且加強環境標準，包括撤銷川普同意的Keystone XL輸油管計畫許可，並且暫停在出租聯邦政府在北極圈的土地、以開發石油與天然氣的決定，還要求川普政府涉及103項涉及環境與公共衛生的行動，例如節能要求、修正汽車油耗規範等。

在邊境與移民問題上，拜登停止繼續興建美國與墨西哥之間的邊境牆、立刻解除針對13個穆斯林人口占多數國家的入境禁令、強化保護年輕無證移民不會被驅逐出境的計畫。