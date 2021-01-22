金融科技石油業 監管變嚴

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）20日宣誓就職後，將以史上首位亞非裔女性副總統身分，扮演好拜登總統最得力左右手，她也將握有參院法案決定性投票權，影響力大增。

56歲的賀錦麗打破200多年來由男性掌握美國大權的藩籬，為美國政壇注入更多可能性。賀錦麗隨後首度以參院主席身分，主持喬治亞州新進和加州接任參議員的宣誓就職儀式，隨著三位新科參議員宣誓就職，使民主黨與共和黨參院席次各50席，賀錦麗握有打破僵局的一票。至此，民主黨掌控國會參、眾兩院，意味一些產業今後將面臨更嚴格監管，包括金融、科技與石油業。

多數黨優勢薄弱，將阻礙民主黨推動野心勃勃的立法，但足以掌控重要委員會並讓總統拜登提名的閣員人事案過關，順利職掌監管各行各業的機構。

按現行規定，多數法案需60票才能在參院過關，但民主黨取得控制權後，至少使調升企業稅、翻修健保法等重大改革案通過機率升高。

達維律師事務所合夥人史蒂帕諾認為，參院主控權易主，可能為重返歐巴馬時代的金融監管鋪路。

華爾街日報報導，拜登可望提名巴爾（Michael Barr）出掌貨幣監理署（OCC），成為摩根大通、富國等大銀行的主管官員之一。