（德國之聲中文網）華盛頓特區從一周前開始就三步一哨五步一崗，二萬五千民國民衛隊的在國會內和周圍街道進行安保工作。白宮周圍布滿了金屬圍欄，街道上設置了各種路障。市區中的許多商鋪因為1月6日沖擊國會的暴行而關門謝客，還在門上釘了模板，他們至今也沒有開門。

1月19日，特朗普在YouTube上發表了一段視頻，他仍然沒有完全接受選舉的失敗，而且花費了大量時間來宣揚自己在位時的所謂政績。在1月20日早晨，他和妻子一通離開了白宮，飛往佛羅裡達州--他成了字1869年安德魯約翰遜以來，第一位缺席繼任者就職典禮的總統。

而原本說要在華盛頓特區和五十個州的首府進行游行和抗議的特朗普粉絲並沒有出現，那些在網上集結想要推翻選舉結果的粉絲們被各種社交媒體封閉賬號，也被FBI調查。最後，前所未有的嚴格安保措施也沒有發揮用武之地。

在就職前一天，拜登參加了悼念美國在新冠疫情中死亡的四十多萬人的儀式。也因為疫情的肆虐，前往白宮的隊伍首次被"虛擬游行"所取代。只有一部分人被允許進入國家廣場見證他的宣誓儀式，而不是通常參加的數十萬人。傳統的慶祝活動也被取消。許多拜登的支持者也都支持他在抗疫情方面的謹慎舉措，選擇在電視上觀看直播。

拜登總統發表了22分鐘的就職演講，他提到了兩周前發生在國會的暴力事件，並且說"我們再次認識到，民主是寶貴的，民主是脆弱的"。同時，他還表示現在有許多的事情做，因為"在我們國家的歷史中，很少有人遇到過更大的挑戰，也很少有人遇到過像如今一樣如此充滿挑戰和困難的時代。百年一遇的病毒潛入我們的國家，在一年中奪走的生命比整個二戰還要多"。就像他之前許多次演講中說的那樣，他表示自己會成為替所有美國人服務的總統，而那些仍然保有異議的人，也可以保持異議，因為這是一個民主的國家。但是允許分歧的存在，並不等於他會支持分裂美國的舉動。

而許多女性則會對哈裡斯的就職印象深刻，因為她是這個國家選出來的第一位女性副總統，她會被歷史記住，也會被許許多多的女孩們記住。因為從今天開始，這些女孩們就多了一個榜樣，讓她們被問起將來想要做什麼職業的時候，她們可以說，想要像哈裡斯那樣，成為女副總統--因為天花板已經被打破了。

就職典禮上朗誦詩歌的Amanda Gorman則是另一位女性的榜樣人物。22歲的她，是從小就有語言障礙的非裔女孩，在貧窮的社區出生，被單身母親撫養長大。她今年剛剛從哈佛畢業，已經是美國首位青年桂冠詩人了。她也是歷屆總統就職典禮上進行朗誦的詩人中最年輕的。她的朗讀感情充沛，雖然詩作內容中提到了悲傷和苦難，但強調了團結和治愈，帶有年輕人的朝氣和蓬勃。

這次就職典禮很快結束。拜登很快發了一條推特："真正的工作開始了。"而哈裡斯就任後的第一條推特是："已經准備好（為美國）服務"。他們對面臨的挑戰眾多，因為特朗普留給了他們一個內憂外患的爛攤子，美國民眾前所未有地分裂，世界人民也不再將美國視為"民主的燈塔"。新冠疫苗的接種並不順利，而新冠確診案例仍然在節節攀升。就職典禮的一時風光不等於拜登政府的執政道路會一帆風順。

而特朗普政府則在下台後，收到了第一份"大禮"：中國外交部21日凌晨宣布，決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名美國反華政客實施制裁，其中包括特朗普政府中的蓬佩奧、納瓦羅、奧布萊恩、史達偉、波廷傑、阿扎、克拉奇、克拉夫特以及博爾頓、班農等。

中美這兩個超級大國之間的關系會何去何從，仍然是全世界所關注的焦點之一。

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