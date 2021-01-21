拜登就職 施政主軸：團結美國

美國第46任總統當選人拜登就職典禮20日在華府舉行，78歲的拜登成為美國史上就職時最年長的總統。拜登上任第一天將簽署17項行政命令，包括重新加入巴黎氣候協定、停止退出世界衛生組織、結束部分穆斯林國家入境禁令、暫停撥發邊境築牆經費等，徹底扭轉川普的招牌政策。

受到肆虐一年多的新冠肺炎疫情及6日的國會暴動事件影響，典禮地點國會大廈的西側前門，迥然不同於過去人群的熙熙攘攘，周遭滿布3萬名嚴陣以待的維安軍警。這正好說明了拜登執政的兩大挑戰：新冠疫情與社會分裂。

他面對嚴峻疫情、經濟問題、民意分裂和前任川普造成的美國國際影響力下滑，如何因應備受關注。

拜登就職典禮的主題是「團結美國」。拜登在擔任副總統時期就一直提倡，在美國國會大廈暴亂後，此主題變得更加重要，挑戰也更為巨大。

如同歷任總統的就職演說，拜登的演說為他未來四年施政的主旋律定調，聚焦在如何促進美國人民團結，讓國家變得更好。

基於防疫和維安考量，就職典禮不開放民眾入場，也呼籲民眾不要前往華府特區，只有特別受邀的千名賓客出席，包括甫卸任的副總統潘斯、前總統小布希伉儷、歐巴馬伉儷與柯林頓伉儷以及兩黨國會議員。

卸任總統川普選擇缺席，是1869來首位不出席繼任者就職典禮的總統。

川普一早就在安德魯空軍基地為自己舉辦歡送儀式，然後最後一次搭乘空軍一號專機直飛佛羅里達州自家的海湖莊園。

國會廣場點亮56盞燈柱和插滿近20萬支旗幟，象徵不能親自參加就職典禮的各地民眾。56盞燈柱代表美國50州、華盛頓特區及美國5個海外領土。