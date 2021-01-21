拜登時代來臨 施政三箭先發

拜登（Joe Biden）20日正式就任為美國第46位總統，象徵美國在歷經動盪的四年後，跨入穩健的新時代。拜登對內施政主軸將聚焦於「阻疫情」、「扶貧困」及「創綠能」等三箭頭，對外則將結合盟國力量抑制中國，要拿回美國在全球多邊體制中的領導地位。

拜登上任後將遭遇堪稱二戰後最艱鉅的挑戰，內有新冠肺炎疫情惡化、新冠變種病毒擴散、經濟趨緩等困境，外有美國國際信任降低、領先地位受質疑等難題，但他將以五階段施政逐步解決問題：先以擴大紓困措施「救急」，再以提昇教育職訓「救窮」，接著推動基礎建設「刺激復甦」，並且改革稅制社福「縮減貧富不均」，再發展綠色經濟「開創新局」。

加薪增稅 縮小貧富差距

從拜登的內閣人事案來看，他提名的人選多為前總統歐巴馬時代的官員，凸顯他尊重專業、仰賴歷練豐富官僚的行事作風，也象徵美國將重返「穩定且可預測」的政策風格。而且，這些官員多是嫻熟於政務的老手，不須再花時間摸索便可立即上手，顯示拜登完全理解當前問題的急迫性。

拜登已宣布規模1.9兆美元的紓困計畫，對個人直接發放現金、延長超額失業給付、支持學校復課、疫苗施打、幼童照顧及食品與房租補助、金援各州及地方政府財政，以解燃眉之急。由於民主黨已掌控參、眾兩院，紓困計畫並非重大法案，加上新冠疫情升高，預料國會將會儘速通過，並付諸實施。

縮小貧富差距是民主黨主要的政策思維之一。在勞工政策方面，拜登提議將聯邦最低時薪倍增到15美元，強化工會的議價力量，加強職業及轉業訓練。拜登也主張實施幼童學前教育及社區大學普及計畫，豁免每名學生1萬美元學貸，以促進社會階級流動，同時擴大健保覆蓋範圍等。

貿易政策 維持美國優先

為挹注財政支出及縮小貧富差距，拜登主張也提高企業及富人所得稅率、股票與房地產資本得稅率、高所得者的薪資稅上限等；但增稅需要60席參議員支持，因此可能要到2022年國會期中選舉後，才能落實。

拜登政見中，影響及爭議最大的是氣候與能源政策。他主張在四年任期內將投資2兆美元於綠色經濟計畫，擴大太陽能、風力發電規模，同時改造電網、提高能源效率標準、推廣電動車、支持綠能科技研發等，並停止支持石油及天然氣開發，既降低排碳量，也創造新就業。由於綠色政策將打擊油／氣產業，不易爭取到共和黨支持，預料拜登政府只能逐步推動。

至於擴大基礎建設，拜登承諾就任第一年支出500億美元，預料國會阻力不大，真正重要的是綠色基建，但實際推動將複雜得多 。

拜登的貿易政策不會扭轉前總統川普的「美國優先」路線，只會重新評估川普對中國產品加徵的關稅項目及規模；既不放棄川普留給他的籌碼，還將與盟國聯手以創造「集體籌碼」，迫使中國改變經濟做法。

他在對外關係上，將揚棄川普的孤立路線，恢復多邊主義，包括重新加入巴黎氣候協定、與伊朗核子協定，致力恢復美國在國際間的領導地位。

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拜登上任 前十日施政重點：

第一天 簽署約17項行政命令，重返巴黎氣候協定，支持困頓家庭等，提出移民改革法案，加速讓非法移民成為公民

第二天 加強因應新冠疫情，逐步讓民眾生活恢復正常

第三天 要求內閣提出具體措施，紓困受疫情衝擊的家庭

一周後 研擬「購買美貨」措施與氣候變遷對策

目標：化解新冠肺炎疫情、經濟衝擊、環境及種族公平等四大危機