快訊

直播／拜登宣示就職第46任總統 國會山莊會場典禮進行中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登時代來臨 施政三箭先發

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
拜登（Joe Biden）20日正式就任為美國第46位總統。（路透）
拜登（Joe Biden）20日正式就任為美國第46位總統。（路透）

拜登（Joe Biden）20日正式就任為美國第46位總統，象徵美國在歷經動盪的四年後，跨入穩健的新時代。拜登對內施政主軸將聚焦於「阻疫情」、「扶貧困」及「創綠能」等三箭頭，對外則將結合盟國力量抑制中國，要拿回美國在全球多邊體制中的領導地位。

拜登上任後將遭遇堪稱二戰後最艱鉅的挑戰，內有新冠肺炎疫情惡化、新冠變種病毒擴散、經濟趨緩等困境，外有美國國際信任降低、領先地位受質疑等難題，但他將以五階段施政逐步解決問題：先以擴大紓困措施「救急」，再以提昇教育職訓「救窮」，接著推動基礎建設「刺激復甦」，並且改革稅制社福「縮減貧富不均」，再發展綠色經濟「開創新局」。

加薪增稅 縮小貧富差距

從拜登的內閣人事案來看，他提名的人選多為前總統歐巴馬時代的官員，凸顯他尊重專業、仰賴歷練豐富官僚的行事作風，也象徵美國將重返「穩定且可預測」的政策風格。而且，這些官員多是嫻熟於政務的老手，不須再花時間摸索便可立即上手，顯示拜登完全理解當前問題的急迫性。

拜登已宣布規模1.9兆美元的紓困計畫，對個人直接發放現金、延長超額失業給付、支持學校復課、疫苗施打、幼童照顧及食品與房租補助、金援各州及地方政府財政，以解燃眉之急。由於民主黨已掌控參、眾兩院，紓困計畫並非重大法案，加上新冠疫情升高，預料國會將會儘速通過，並付諸實施。

縮小貧富差距是民主黨主要的政策思維之一。在勞工政策方面，拜登提議將聯邦最低時薪倍增到15美元，強化工會的議價力量，加強職業及轉業訓練。拜登也主張實施幼童學前教育及社區大學普及計畫，豁免每名學生1萬美元學貸，以促進社會階級流動，同時擴大健保覆蓋範圍等。

貿易政策 維持美國優先

為挹注財政支出及縮小貧富差距，拜登主張也提高企業及富人所得稅率、股票與房地產資本得稅率、高所得者的薪資稅上限等；但增稅需要60席參議員支持，因此可能要到2022年國會期中選舉後，才能落實。

拜登政見中，影響及爭議最大的是氣候與能源政策。他主張在四年任期內將投資2兆美元於綠色經濟計畫，擴大太陽能、風力發電規模，同時改造電網、提高能源效率標準、推廣電動車、支持綠能科技研發等，並停止支持石油及天然氣開發，既降低排碳量，也創造新就業。由於綠色政策將打擊油／氣產業，不易爭取到共和黨支持，預料拜登政府只能逐步推動。

至於擴大基礎建設，拜登承諾就任第一年支出500億美元，預料國會阻力不大，真正重要的是綠色基建，但實際推動將複雜得多 。

拜登的貿易政策不會扭轉前總統川普的「美國優先」路線，只會重新評估川普對中國產品加徵的關稅項目及規模；既不放棄川普留給他的籌碼，還將與盟國聯手以創造「集體籌碼」，迫使中國改變經濟做法。

他在對外關係上，將揚棄川普的孤立路線，恢復多邊主義，包括重新加入巴黎氣候協定、與伊朗核子協定，致力恢復美國在國際間的領導地位。

--------------

拜登上任 前十日施政重點：

第一天 簽署約17項行政命令，重返巴黎氣候協定，支持困頓家庭等，提出移民改革法案，加速讓非法移民成為公民

第二天 加強因應新冠疫情，逐步讓民眾生活恢復正常

第三天 要求內閣提出具體措施，紓困受疫情衝擊的家庭

一周後 研擬「購買美貨」措施與氣候變遷對策

目標：化解新冠肺炎疫情、經濟衝擊、環境及種族公平等四大危機

川普 拜登

延伸閱讀

拜登上任首日將簽17項命令 因應氣候疫情等議題

拜登將宣誓就職 美股早盤漲100點

川普保留這項白宮傳統 留字條給拜登

受邀拜登就職典禮 蕭美琴代表政府出席祝賀

相關新聞

拜登就職：恢復美國靈魂

拜登在美東時間廿日中午宣誓就職，成為美國第四十六任總統，七十八歲的拜登是美國史上最年長的總統。他面對嚴峻疫情、經濟問題、...

直播／拜登宣示就職第46任總統 國會山莊會場典禮進行中

當選總統拜登與當選副總統賀錦麗將於20日中午在國會山莊西側台階宣誓就職，前總統歐巴馬夫婦、前總統柯林頓夫婦已相繼進場；歐...

拜登時代來臨 施政三箭先發

拜登（Joe Biden）20日正式就任為美國第46位總統，象徵美國在歷經動盪的四年後，跨入穩健的新時代。拜登對內施政主...

布林肯重申 美堅守對台承諾

美國國務卿被提名人布林肯十九日出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會，談到對台政策時表示，美國堅決信守對台承諾，確保台灣有...

川普告別演說 談政績不提拜登

廿日中午以後就不再是美國總統的川普，廿日一早搭乘陸戰隊一號直升機從白宮前往安德魯空軍基地，參加自己的歡送儀式，隨即最後一...

4年來 川普顛覆亂政 改變美國

煽動川粉暴民攻占國會、兩度遭國會彈劾，將成為川普總統永遠甩不掉的亂政印記。不論內政或外交，川普四年來顛覆傳統，讓美國從此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。