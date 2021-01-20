美政治分裂、疫情肆虐下 拜登將宣誓為第46位總統

民主黨籍美國準總統拜登將在今天宣誓就職，成為美國第46位總統。他入主白宮時刻，正值美國深受政治嚴重分裂及2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情肆虐所苦。

路透社報導，78歲的拜登（Joe Biden）將成為美國史上年紀最大的總統。由於顧及防疫，加上美國國會大廈6日遭到即將卸任總統川普的支持者闖入，引發安全疑慮，拜登就職典禮規模將縮小，以往盛大隆重場面大多取消。

今天正午（台灣時間21日凌晨1時），拜登將在一小群出席者觀禮下，由美國最高法院大法官羅伯茲（John Roberts）見證宣誓就職。他使用的聖經，將是拜登家族內留傳一個多世紀的一本聖經。

身為牙買加及印度移民之女的拜登副手賀錦麗（Kamala Harris），也將成為美國史上首位女性、亞非裔副總統。見證她宣誓就職的最高法院大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor），則是美國首位拉丁裔大法官。

就職典禮將在層層戒備的美國國會大廈前舉行。由於部分川普支持者闖入國會大廈當天，國會議員一度被迫尋找掩護，並有5人死亡，華府如今已有成千上萬徵調的國民兵進駐維安。

這次就職典禮，國家廣場（National Mall）上將不會有大批支持群眾，取而代之會插滿近20萬支旗子，以及投射代表美國各州和領地人民的56道光束。

拜登曾承諾，上任後要「恢復美國精神」。幕僚透露，他將在就職演說中，呼籲在當前危機下美國要團結。

拜登已邀請聯邦參眾兩院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）和麥卡錫（Kevin McCarthy）今天上午一同上教堂，展現他計劃和在野陣營接觸的初步跡象。

包括川普副手潘斯（Mike Pence）、3位美國前總統柯林頓（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）和歐巴馬（Barack Obama），以及麥康奈和麥卡錫兩人，預料都會出席拜登就職典禮。

川普則打破150多年來美國政治傳統，在新總統就職前離開白宮。