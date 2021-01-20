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川普告別演說感謝家人 祝福新政府但隻字未提拜登

受邀拜登就職典禮 蕭美琴代表政府出席祝賀

揮別白宮！川普告別演說感謝家人 祝福新政府但隻字未提拜登

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
美國總統川普20日在安德魯基地舉行的告別典禮上發表談話。路透
美國總統川普20日在安德魯基地舉行的告別典禮上發表談話。路透

美國總統川普20日在安德魯基地的告別典禮上先向家人表達感謝之意，並祝福下一屆政府好運。「人們不知道這個家庭有多辛苦。他們本可過著輕鬆的生活，但他們表現得很出色。」另外，他也向白宮幕僚長米多斯表達感謝，並邀請第一夫人梅蘭妮亞致詞。

梅蘭妮亞說：「成為你們的第一夫人是我最大的榮幸。謝謝你們的愛與支持。我會一直惦記著你們，為你們祈禱。願上帝保佑你們和你們的家人。願上帝保佑這個美麗的國家。謝謝！」

在演說末尾，川普則誓言「永遠奮鬥」並祝福即將上任的拜登政府好運。

他告訴台下家人和工作人員說：「你們是了不起的人。這是一個非常偉大的國家。能成為你們的總統是我最大的榮譽和榮幸。我會永遠為你們奮鬥。我將傾聽你們的聲音，並告訴你們這個國家的未來從未像現在這麼好。我祝新一屆政府好運和取得巨大成功。我認為他們會取得巨大的成功。他們擁有可做一些非常了不起事情的基礎。」

雖然川普祝福下一屆政府好運，但整場演說中都沒提到候任總統拜登的名字。

美國總統川普20日在安德魯基地的告別典禮上先向家人表達感謝之意，並祝福下一屆政府好運。 法新社
美國總統川普20日在安德魯基地的告別典禮上先向家人表達感謝之意，並祝福下一屆政府好運。 法新社

川普 拜登 梅蘭妮亞 白宮

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