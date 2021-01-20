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拜登將維持入境禁令

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電

美國總統川普18日取消去年春季頒布的旅遊禁令，重新准許歐盟大部分地區、英國、愛爾蘭和巴西的非美國公民旅客入境，生效日為1月26日，幾乎是他卸任一周後。不過，將在20日上任的總統當選人拜登，已承諾將維持這些入境禁令。

川普在行政命令中表示，有人建議取消共26國申根地區、英國、愛爾蘭和巴西的旅遊禁令，但維持對來自中國大陸和伊朗人員的入境限制，「我同意衛生部長阿札爾（Alex Azar）的看法，此舉是持續保護美國民眾得以防疫，同時重新安全開放旅遊的最佳做法」。

不過，這項命令的生效日是26日，也就是拜登上任的一周後，而拜登的發言人18日在推特上表示，由於新冠肺炎疫情日益惡化，世界各地還出現傳染力更高的新冠變種病毒，「現在不是解除跨國旅遊限制的時候」，「根據我們醫療團隊的建議，拜登政府無意在1月26日解除這些限制，事實上，我們還計畫加強跨國旅遊的公衛措施，以進一步遏制新冠疫情的擴散。」

川普去年3月頒布旅遊禁令時，公衛官員曾表示為時太晚，且漏洞太多，無法有效減緩美國的疫情傳播，因為病毒已被海外旅客帶到紐約和西岸部分地區。

本月稍早，航空業和歐洲國家共同遊說白宮結束此一全面性的旅遊禁令，主張檢測標準和疫苗接種率增加，美國應能取消禁令。

美國大選 川普 拜登

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