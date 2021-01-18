Youtube太慢鎖川普 專家：不站隊是正確

華府暴動以來，臉書、推特等社群媒體平台都針對川普帳戶下達嚴格的封鎖禁令，但Youtube比起其他平台晚了約一週，才以川普違反平台條文為由暫時封鎖其頻道。雖然Youtube被批評動作太晚又太慢，任憑假消息流竄，但有專家認為，社群媒體不輕易站隊才是正確的。

CNBC報導，自華府暴動以來，臉書、推特等社群平台，都對川普的個人帳戶採取嚴厲封鎖手段，但是Youtube卻比其他平台還要晚了約一週，才以違反平台政策為由，禁止川普的頻道發布新內容。

對此，聖塔克拉拉大學的互聯網道德計畫主管Irina Raicu公開批評，認為Youtube身為知名的社群媒體平台之一，作為太慢也太晚，但根據Platformers的大量報告顯示，Youtube的確從去年大選開始，對錯誤信息的審查就比其他平台還要緩慢，且手段也較溫和。

例如去年10月份，臉書就已經禁止所有與陰謀論QAnon有關的所有帳戶，Youtube雖然也有做出相對應的政策，但並未全面封鎖，只是將QAnon的內容歸類為「邊緣性內容（borderline content，指內容模糊不清、可能有誤導之嫌）」。大選日後，一些傳播錯誤訊息，甚至呼籲暴力的內容仍然在Youtube上可以看見，而Youtube直到一個月後才開始大量刪除相關內容，理由是已經到達容忍期限。

專家分析Youtube的作為比其他平台還要緩慢的原因，第一是Youtube和外部人員（例如研究人員、新聞工作者等）很難透過單一的影片內容進行搜查，以定義違規行為，所以緩慢但也無可厚非。此外，雖然大多數社群媒體主要收益來源是廣告主，但Youtube和創作者本身也建立牢固的合作關係。根據Youtube官方表示，年收入超過10萬美金的Youtuber在2020年增長了40%，因此Youtube也不敢隨意封鎖刪除影片製作者，以免會損害到平台本身利益。

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