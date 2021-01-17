拜登就職蒙暴力陰霾 全美重兵嚴陣以待

拜登就職典禮應該是史上維安最嚴格的一次！因應拜登將於20日就職，先前FBI也傳出警告恐將有嚴重暴力威脅下，全美50州加上華盛頓特區的國民兵紛紛進駐，拜登團隊也呼籲民眾不要到現場觀禮，以避免群聚造成疫情擴散。但許多支持川普的群眾都已表明將到現場抗議。

全美各州高度警戒

根據《英國廣播公司》報導，拜登將於20日進行就職典禮，但由於6日的國會暴動，因此近日美國各州都在提前部署國民兵，以防當天有類似的意外出現，目前已經有一些零星案例出現，首都警方在檢查哨逮捕1名持有2把槍與509發子彈的男子。

因此，維吉尼亞州民主黨眾議員拜爾也呼籲民眾，不要前往首都參加就職典禮，因為危險是真實存在的，當天最好也不要去人群容易聚集的地方。首都周圍也由國民兵設立的密集的檢查哨與障礙，在拜登將進行宣誓就職的國家廣場也早有重兵進駐。

官方呼籲不要到現場

根據《政客雜誌》報導，FBI先前也已經放出消息，17日的抗議可能存在暴力的風險，因此連互聯住宿網Airbnb都取消就職周圍幾天的所有訂房，拜登競選團隊也呼籲民眾不要前往首都，以免疫情擴大。首府圈當地官員也建議民眾，在家收看直播即可。

馬里蘭、新墨西哥與猶他州紛紛宣布，就職前後幾天都會是緊急狀態，以避免情況失控。極右派團體中，也有團體呼籲民眾不要前往首都，但他們給出的理由是不要落入警方的陷阱，近日警方對於極右派武裝團體更嚴加掃蕩，畢竟其中仍有許多團體仍對於川普沒有當選表示憤怒，認為是建制派的陰謀。

德州甚至宣布將在就職期間，將州首府全面封鎖至就職典禮結束後幾天。社群媒體也動起來，臉書近日也表示最近會將所有關於槍支販賣的廣告屏蔽，但在全美陷入高度對立與疫情衝擊下，各地公部門對於拜登就職依舊戒慎恐懼。

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