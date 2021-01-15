國會駐兵人數，比伊拉克加阿富汗的美軍還多！美國多亂，白宮記者第一手觀察

摘要 1. 在川普支持者衝進國會一周後，在美國華盛頓特區的國會山莊，目前重兵防守。而下周的總統就職日，還會再增兵，這是美國內戰後，150年來，首度有軍隊駐紮國會。 2. 眾議院通過對川普的彈劾，使他成為美國史上唯一一位任內被二度彈劾的總統。然參議院的彈劾流程更為複雜，恐怕在川普卸任前也不會有結果，反可能成為拜登尋求美國團結的不定時炸彈。

在美國國會爆發嚴重騷亂之後整整一周，我重返美國國會。當地時間週三，川普成為美國史上唯一兩度被彈劾的美國總統。

為確保國會議員的生命安全，與一周後的總統就職典禮能順利進行，國會外層層警戒，國會內更駐紮了大批國民兵。這是美國內戰、超過150年來，首度有軍隊駐紮在國會內，顯示美國情勢之嚴峻，百年未見。

美國國會「駐兵」人數，竟超過伊拉克＋阿富汗美軍

一周前，我來到國會現場，重重包圍國會的，是數以千計的川普支持者；一周後，我在現場看到的，是數以千計荷槍實彈的美國軍警，以及高聳難以翻越的鐵柵欄，甚至一路把國會前的最高法院與國會圖書館都包圍進去。我在現場看到一有可疑人士靠近，就會有十幾名軍警手持機關槍出現震攝，現場氣氛十分緊張。

現在已經如此，一周後的總統就職日，光是國民兵就會增員到1萬5千人，這人數，比美國駐伊拉克加阿富汗的美軍還要多，多上三倍！不只如此，到時還可能再額外增員5千人，因為聯邦調查局FBI表示收到情報，華盛頓特區在總統就職日，有人謀劃進行「武裝暴力」。

直到就職典禮前，約有2萬名國民兵進駐華府。華盛頓記者張文馨／攝影

相隔不到13個月，第二度彈劾川普，美國社會充滿不安，而共和、民主兩黨是你來我往。

「川普必須走人，他對我們深愛的國家來說，是眼前明顯的一大危險。」眾院議長裴洛西在辯論時說。

「如果我們隨便彈劾任何對自己政黨的人群發表煽動言論的人，這國會就沒人了。」加州共和黨國會眾議員麥克克林塔克說。

在4百多名眾議員你一言我一語長達5、6個小時後，以232票贊同（這包括全體民主黨眾議員外加10名共和黨眾議員），對上197票反對，通過了對川普的第二次彈劾，罪名：蓄意煽動針對美國政府的暴力行為。

在被第二度彈劾後，川普發表了影片。

當然不是透過他已經被封鎖的推特帳號，而是透過白宮官方推特。從推特、Facebook到YouTube都暫停了川普帳號，今天一早他還得要透過白宮電郵向記者們發郵件，明白呼籲示威者要避免暴力，這封白宮官方信件，文字相當口語，很有川普風格。

他在被彈劾後發的影片，還暗批社交媒體攻擊了美國的「言論自由」，對於彈劾本身，他一個字都沒提。

川普的視頻，被美聯社解讀為，試圖為自己「煽動暴力」的法律問題解套，這在美國是會吃牢飯的罪行。

而對於川普不提彈劾，可能也是他對彈劾結果並不感到意外，為什麼呢？

煽動暴力，同黨議員和選民卻不離不棄

雖然這次彈劾是美國國會歷次彈劾中，有最多總統的同黨同志倒戈的一次，但是，在川普呼籲支持者前進國會，造成國會前所未見的暴力，還讓至少5個人因此喪命，外加重創美國國際形象之後，依然只有10個共和黨眾議員投下彈劾贊成票，其他近兩百名共和黨眾議員對川普依舊不離不棄。

這些人可能認為，川普就等於美國，保護他就是保護美國，而現實一點的，如同《紐約時報》在彈劾後分析的，選出這幾百名共和黨議員的選民，就是川普的選民，彈劾川普，就是彈劾掉這些議員們自己的未來。

美國民調網站五三八（FiveThirtyEight）的追蹤調查顯示，國會騷亂後，支持罷免川普的美國受訪者，是50%，到彈劾前夕，僅僅增加了2%到52%，這數字和大選時投給拜登的百分比差不多。

這代表什麼？美國社會是一半支持罷免他，略少的一半的人，無論如何，都堅定支持川普，不離不棄。

猶如國會眾院彈劾，兩黨壁壘分明，美國社會的分歧依舊深如鴻溝，敵我不兩立。

但是，川普的彈劾命運，還沒完。在國會眾院彈劾他以後，國會參院將會接招。

聚焦川普的鎂光燈，是拜登的燙手山芋

簡單說一下，要罷免美國總統，眾院必須有過半數的議員支持彈劾，彈劾案才能被送到參院，但參院投票就不是簡單半數了，要有高達三分之二的參議員願意將總統定罪，總統才能被罷免或者是不能再從事公職。以川普的例子來說，就是他再也不能參選美國總統。

參院的流程遠比眾院複雜，眾院就是提出個彈劾條款，大家辯論下就能表決，參院除了要走一樣的流程以外，還要變成「法院」請來眾多證人，據國會人士的說法，川普本人都可能會出席為自己辯護，而且參院同時還要請來最高法院大法官來主持審判，流程複雜，審判起來快則幾天，歷史紀錄最長的是審了83天。

目前，參院共和黨領袖麥康奈爾說，參院要到1月19日才會復會，也就是在總統就職日的前一天。

換句話說，拜登一上任，全美國的眼光，仍然會在川普身上。

這場彈劾究竟對美國是好還是壞，仍然具有巨大爭議，特別是對尋求團結起美國的下一任美國總統拜登來說。拜登一上任就要面對反對勢力巨大的負面情緒，他們恐怕還會歸咎他進一步分裂了美國，讓他想團結起美國是更加的不容易。

這，也恐將讓拜登深陷美國內政問題，這包括處理經濟與疫情問題，更難以騰出手來處理外交。

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