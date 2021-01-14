川普4年功過參半 下任大選仍有實力

美國總統川普即將在20日卸任，他在4年任期間功過參半，除了讓美國的經濟一度更加發展，股市指數在疫情前達到歷史高點，在中東外交也獲得前所未有的成就；缺點是他讓美國的內部更分裂，處理疫情不當導致40萬國人死亡，國內陷入經濟衰退。但他在保守派的民意很高，在2022年選舉可能還是很有影響力。

川普外交成就高

美國對外關係協會主席、知名國際關係學者哈斯投書《評論彙編》的文章認為，川普確實做了不少事，在國內他減免公司稅，讓經濟蓬勃發展，而在外交上透過貿易戰、制才華為等中企，對中政策轉趨更強硬，並將北美自由貿易協定（NAFTA）朝對美國有利的方向更新，不過他認為川普退出TPP是不明智的行為。

另外，川普也對烏克蘭提供軍武，制衡俄羅斯擴張的野心，而且在中東的外交成就也非常大，讓許多阿拉伯國家紛與以色列建交。不過川普的失敗之處也很明顯，他支持群眾暴動，而且至今還是不承認總統大選的結果，即使後來國會都以壓倒性的優勢認證選舉人團的投票結果。

疫情成川普痛點

但這不能全怪川普，過去那些擁護川普的民眾以及金主也是透過民主政治的體制對川普表達支持，但這次引發民粹主義的卻不是外在全球化的力量，而是白宮本身。4年間，對川普最致命的問題是新冠疫情，雖然中國處理疫情失敗導致新冠肺炎擴散，但川普處理不當卻讓超過40萬民眾確診死亡。

他認為川普政府應該付出更多努力處理疫情，例如鼓勵民眾戴口罩、投入更多疫情篩檢的預算，矛盾的是，川普當初認為抗疫會讓經濟受損，但現在看來，美國實體經濟受損，是因為川普忽略防疫之故。

川普的外交也並沒有都處理好，北韓、伊朗、委內瑞拉；俄國與敘利亞問題都尚待解決，隨著美國陸續撤軍，伊朗在中東的影響力也逐漸擴大，而美國退出WHO、人權委員會與長程飛彈條例等國際建制，也讓美國過去做為自由主義霸權的努力破碎。

更分裂的美國

《美聯社》也指出，川普在任內降低非裔美國人失業率，並宣稱他增加黑人就讀大學的援助，但是國會暴動立即打臉他的吹噓，看起來就像是赤裸裸掩蓋他白人至上主義的虛偽行為，他歧視移民、非洲國家，放縱種族主義活動，讓美國陷入更加分裂的處境。

川普13日也因為煽動暴民闖入國會為由，遭到眾議院彈劾，雖然在參議院應該不會通過，但《福斯新聞網》訪問3位歷史學家時，他們都認為川普帶給美國的是一團災難，遭到彈劾2次是歷史上前所未聞，南方衛理會大學總統研究中心教授伊格爾更表示，川普完全不適任總統，而且他留下的爛攤子也是前所未有。

卸任後影響力仍大

不過《紐約郵報》提到，如果現在川普乖乖地將權力交接，未來他還是大有作為，《美聯社》也提醒說，美國有7400多萬民眾支持川普，《福斯新聞》的民調也顯示，約有22%的民眾還是認為川普是美國歷史上最偉大的總統。

「共和黨、保守派選民中許多人都還是很喜歡川普。」美國知名政治評論員歐萊利說，如果川普能在18日馬丁路德紀念日上變得謙虛、感謝支持者的力挺，以及再次向選民強調他試圖改善經濟，而民眾所需要的是保持冷靜、努力賺錢的話，他卸任後的影響力仍值得期待。

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