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拜登經貿政策 優先保護勞工

經濟日報 / 編譯潘勛、林聰毅／綜合外電

美國貿易代表提名人戴琪12日首度發表演說表示，拜登政府的貿易政策著重在確保與各國簽訂的貿易協定，要保護美國勞工，增加美國的就業機會，而非只是確保消費者的進口商品價格低廉。

華爾街日報12日報導，戴琪演講時另指出，新政府的優先政策還包括正視中國大陸的貿易措施，以及在兩黨支持下執行川普政府去年簽訂的美加墨貿易協定（USMCA）。

戴琪透過串流視訊向商業促進團體國家外貿委員會（NFTC）發表演說時表示，拜登的願景在落實以勞工為中心的貿易政策，「在實踐上，這意味著國家的貿易政策必須造福一般民眾、社區及勞工；首先要有以下體認：民眾不僅是消費者，他們也是勞工以及薪水族」。

川普政府的貿易代表賴海哲在接受華爾街日報專訪時，稱許戴琪協助讓民主黨也支持USMCA，以取代先前的北美自由貿易協定；賴海哲並指出，保護美國就業機會，也是川普的政策綱領。

戴琪在民主黨國會議員與川普政府磋商時演關鍵角色，使她得以從一名國會幕僚，獲得拜登提名為美國貿易代表。工會及貿易遊說團體也同表對她的支持。若獲參院同意，戴琪將成為第一位出掌貿易代表署的有色人種女性。

戴琪在12日演說中表示，USMCA重要之處，在整合創新的勞工與環保條款，包括種種執行機制，解決長久以來美國一般勞工大眾受到的傷害及不滿。

美國大選 川普 拜登

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