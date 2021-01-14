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印太戰略 強化台灣反制大陸
距拜登上台不到一周，美國國安顧問歐布萊恩在12日解密「美國印太戰略架構」報告，顯示華府欲加速印度崛起，並強化台灣對抗來犯的實力，以反制中國大陸的勢力坐大。
歐布萊恩公布這份由美國總統川普於2018年2月批准的文件，此文件成為這三年來美國「支配的戰略方針」。歐布萊恩表示，選擇此時發表，目的是為展現美國對印太地區「維持長遠自由且開放的承諾」。
歐布萊恩說：「北京方面正漸漸加大對印太國家施壓，使各國的自由和主權順服於中共所擘劃的命運共同體。美國的做法不同，我們希望確使盟邦和夥伴，都同享一個自由而開放的印太地區的價值觀和願望。」
這份文件對印太地區提出的看法是，北韓已不再構成威脅，印度在南亞獨霸一方，美國則與全球盟友合作，對抗中國藉恫嚇來傷害主權的行動。
報告指出，中國將採取「漸進強硬」措施，強制達成兩岸統一，並警告中國在人工智慧（AI）等先進科技的優勢地位，「將對自由社會構成深遠威脅」。
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