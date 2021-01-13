快訊

2022選市長？ 吳怡農直言：2024我選立委

日職／「有全日本最好的守備能力」 巨人傳奇洋將力挺陽岱鋼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前奧運金牌泳手驚傳入侵美國國會大樓 一項特徵輕易被認出

聯合新聞網香港01 / 吳慕兒／報導
美國前奧運金牌游手基拿被指為圖中左方有份入侵美國國會大樓的高大男子。（Twitter）
美國前奧運金牌游手基拿被指為圖中左方有份入侵美國國會大樓的高大男子。（Twitter）

川普支持者暴力入侵美國國會事件之中，再有前運動員被發現曾參與。多達12名證人分別指證其中一個入侵者為美國著名泳手基拿（Klete Keller）。

繼曾效力多支NBA球隊的退役籃球員活特（David Wood）後，今次輪到基拿被捲入風眼。跟活特不同的是，他不是自己報料，而是因為一項身體特徵被眾人舉證出來的。

上周三（6日）的美國國會暴力衝突導致5死多傷，暴徒入侵國會大樓的片後事後在網上流傳，新聞網站Townhall.com記者Julio Rosas上傳到Twitter的其中一段55秒短片當中，有一個熟悉的高大身影。

從畫面中可見入侵者在國會大樓內與防暴警察互相推撞，到第11秒時鏡頭左方有一個男子鶴立雞群加上沒有戴上口罩，令他特別搶鏡。高大男子先是背向鏡頭，似乎負責頂住背後的防暴警察。之後在眾人擠來擠去之下，他轉個身來，被人看清楚面容。由於警民雙方絕大多數人均已戴上面罩或口罩，什麼也沒有戴上的他更顯突出。

多達12個證人指證，高大男子正是曾兩奪奧運金牌的美國前泳手基拿。

6呎6吋的身高，加上身上的美國奧運代表隊外套，令基拿輕易被認出。從片後中所見，基拿全程均相當冷靜，沒有主動推撞、襲擊和破壞。

事件至今近100人被捕，名單上暫時未見有基拿的名字。現年38歲的基拿，退役後轉任地產經紀，曾多次表態支持川普。基拿的社交媒體帳戶目前已取消或停用。他來自拉斯維加斯，曾四度代表美國出戰世界游泳錦標賽，這位前世界冠軍最為人熟悉的還是2004年雅典奧運的英雄事跡。

曾跟菲比斯兩度奧運合力奪金

基拿曾先後在2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運和2008北京奧運合共奪得5面游泳獎牌。他本身為自由泳中距離泳手，代表作是2004雅典奧運4x200米接力決賽，他與隊友菲比斯（Michael Phelps）、洛捷迪（Ryan Lochte）、雲達基（Peter Vanderkaay）出戰，他負責最後一棒。

當時澳洲隊陣中擁有三大名將科比（Ian Thorpe）、赫基特（Grant Hackett ）和克廉（Michael Klim）在陣，經已連續7年在這項目未嘗敗績。決賽中美國隊前三棒均較澳洲隊稍勝，不過基拿要跟澳洲隊王牌科比硬撼。結果澳洲魚雷果然游出全場最快的1分44.18秒，但基拿也造出全隊最快成績率先過終點，以0.13秒差距贏得金牌。四年後的北京奧運四人再次奪金，惟基拿這次只在初賽上陣。

美國前奧運金牌游手基拿（Klete Keller）。路透資料照
美國前奧運金牌游手基拿（Klete Keller）。路透資料照

前NBA球員一度直播遊行

除基拿疑似闖入美國國會大樓外，NBA前球員活特（David Wood）亦有參與支持川普的遊行。

他一度在社交媒體直播抗議情況和照片，然而數小時後他將所有相關帖文刪除，並表示最初遊行秩序良好，「可是後來我看到10個人憤怒大叫……我不支持憤怒的力量，我不認識那晚在國會山莊內的任何一個人。我不是來抗議，只為聆聽和觀察。」他之後為參與事件道歉，惟堅持今次美國總統大選中有舞弊情況。

延伸閱讀：

新水神積素相隔40分鐘創兩世績　東京奧運獎牌王大熱

菲比斯作東京奧運兩大預言：一半泳手服禁藥　零項新世績

文章授權轉載自《香港01》

美國大選 川普

延伸閱讀

美國國會好攻嗎？精銳的國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

處理美、朝關係 拜登與川普不同調

美媒：國會被占川普竟怪罪反法西斯人士

潘斯回應了！不會動用憲法第25修正案解除川普職位

相關新聞

美軍高層譴責國會暴動！直指國家面臨前所未有挑戰

美國軍方高層譴責6日國會暴動事件，提醒軍方有義務支持和捍衛憲法並拒絕極端主義。該聲明強調，美國在國會遭到川粉闖入後，面臨...

潘斯回應了！不會動用憲法第25修正案解除川普職位

美國副總統潘斯12日晚間表示，他將不會動用憲法第25修正案，解除總統川普職位。

紐時：麥康諾樂見川普被彈劾、眾院領袖不遊說投反對票

紐約時報12日披露，參議院共和黨領袖麥康諾告知同僚，他相信川普總統犯下可被彈劾的犯行，也樂見民主黨國會議員推動彈劾，相信...

前奧運金牌泳手驚傳入侵美國國會大樓 一項特徵輕易被認出

川普支持者暴力入侵美國國會事件之中，再有前運動員被發現曾參與。多達12名證人分別指證其中一個入侵者為美國著名泳手基拿（Klete Keller）。

至少3共和黨人倒戈 表態支持彈劾川普

美國總統川普對所屬共和黨的掌控今天又有瓦解跡象，在川普支持者強闖國會大廈後，包括聯邦眾議院共和黨黨團會議主席麗茲．錢尼等...

川普讓美元不再偉大 謝金河：影響世界後座力不可小覷

財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「川普讓美元不再偉大」一文，他表示，2015年底美國總統川普戴著帽子，揮舞著美國國旗，高喊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。