前奧運金牌泳手驚傳入侵美國國會大樓 一項特徵輕易被認出

川普支持者暴力入侵美國國會事件之中，再有前運動員被發現曾參與。多達12名證人分別指證其中一個入侵者為美國著名泳手基拿（Klete Keller）。

繼曾效力多支NBA球隊的退役籃球員活特（David Wood）後，今次輪到基拿被捲入風眼。跟活特不同的是，他不是自己報料，而是因為一項身體特徵被眾人舉證出來的。

上周三（6日）的美國國會暴力衝突導致5死多傷，暴徒入侵國會大樓的片後事後在網上流傳，新聞網站Townhall.com記者Julio Rosas上傳到Twitter的其中一段55秒短片當中，有一個熟悉的高大身影。

從畫面中可見入侵者在國會大樓內與防暴警察互相推撞，到第11秒時鏡頭左方有一個男子鶴立雞群加上沒有戴上口罩，令他特別搶鏡。高大男子先是背向鏡頭，似乎負責頂住背後的防暴警察。之後在眾人擠來擠去之下，他轉個身來，被人看清楚面容。由於警民雙方絕大多數人均已戴上面罩或口罩，什麼也沒有戴上的他更顯突出。

多達12個證人指證，高大男子正是曾兩奪奧運金牌的美國前泳手基拿。

6呎6吋的身高，加上身上的美國奧運代表隊外套，令基拿輕易被認出。從片後中所見，基拿全程均相當冷靜，沒有主動推撞、襲擊和破壞。

事件至今近100人被捕，名單上暫時未見有基拿的名字。現年38歲的基拿，退役後轉任地產經紀，曾多次表態支持川普。基拿的社交媒體帳戶目前已取消或停用。他來自拉斯維加斯，曾四度代表美國出戰世界游泳錦標賽，這位前世界冠軍最為人熟悉的還是2004年雅典奧運的英雄事跡。

曾跟菲比斯兩度奧運合力奪金

基拿曾先後在2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運和2008北京奧運合共奪得5面游泳獎牌。他本身為自由泳中距離泳手，代表作是2004雅典奧運4x200米接力決賽，他與隊友菲比斯（Michael Phelps）、洛捷迪（Ryan Lochte）、雲達基（Peter Vanderkaay）出戰，他負責最後一棒。

當時澳洲隊陣中擁有三大名將科比（Ian Thorpe）、赫基特（Grant Hackett ）和克廉（Michael Klim）在陣，經已連續7年在這項目未嘗敗績。決賽中美國隊前三棒均較澳洲隊稍勝，不過基拿要跟澳洲隊王牌科比硬撼。結果澳洲魚雷果然游出全場最快的1分44.18秒，但基拿也造出全隊最快成績率先過終點，以0.13秒差距贏得金牌。四年後的北京奧運四人再次奪金，惟基拿這次只在初賽上陣。

美國前奧運金牌游手基拿（Klete Keller）。路透資料照

前NBA球員一度直播遊行

除基拿疑似闖入美國國會大樓外，NBA前球員活特（David Wood）亦有參與支持川普的遊行。

他一度在社交媒體直播抗議情況和照片，然而數小時後他將所有相關帖文刪除，並表示最初遊行秩序良好，「可是後來我看到10個人憤怒大叫……我不支持憤怒的力量，我不認識那晚在國會山莊內的任何一個人。我不是來抗議，只為聆聽和觀察。」他之後為參與事件道歉，惟堅持今次美國總統大選中有舞弊情況。

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文章授權轉載自《香港01》