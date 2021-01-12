處理美、朝關係 拜登與川普不同調

北韓領導人金正恩日前在全國代表大會上總結，列出一長串北韓新增的國防武器與核武力，被媒體稱為「對拜登的考驗」。外媒認為，金正恩在美國改朝換代的時間點唱名國防武力，是為後續與拜登對話做鋪墊，取得優勢地位。對比川普時期常聲稱自己與金正恩關係良好，但在核會談上並無實質進展，拜登則被預測可能轉為加強與日、韓關係，以應對北韓威脅。

美總統大考驗

北韓領導人金正恩日前在全國代表大會上做出總結報告，強調了北韓國防力量的發展，他明確表述「發展國防是為了應對最大敵人：美國」，並羅列出一長串的新武器，包含開發出威力更強的大型核彈頭，以及各種小型化、更貼近現代戰術的功能型核彈，更研發完善射程1萬五千公里的核導彈等，消息讓美國媒體在報導時「如臨大敵」。

對於美國總統來說，美朝關係是重要一環，川普過往與金正恩曾有過三度會晤，而即將上任的拜登又能否做得更好，備受關注。據《英國廣播公司》報導，美朝關係專家潘達就點出，拜登得儘速闡明新政府對北韓的關係方針與美朝潛在談判的目標。

川普核外交無作為

外媒也提到，金正恩在此時公開北韓更堅實的國防力量，雖然嘴上說「無論美國誰當權，都是北韓一直以來的假想敵」，但此舉顯然也是對新總統拜登的下馬威。如上述學者提到美朝關係的重要性，拜、金對話是必然會發生的，在此之前公布家底，能讓金正恩在對話時更有優勢。

《外媒9News》報導，對比川普執政時，他與北韓關係是「外熱內冷」，川普與金正恩共會面高達三次，且不只一次在公開場合高喊「與金正恩是麻吉」，但炫耀美朝關係的背後，川金會針對核會談沒有實質性的作為，金正恩並沒有放棄解除核武，以換取經濟制裁的鬆綁，核外交也是失敗的。

拜登改循日、韓制衡朝

至於拜登，去年10月《外媒》報導，拜登曾就川普與金正恩的關係進行批評，當時拜登以惡棍（thug）來形容金正恩，更把川普與金正恩的合作方針比喻成與「希特勒交好」，但拜登也提過，若是由自己主政，他也願意與金正恩見面，討論讓朝鮮半島變成無核區。

拜登當時的說法被專家戴維斯否定，他提到，金正恩不讓步的情況下，談無核半島也是與虎謀皮，戴維斯臆測，拜登不太可能走川普的「結交路」，他更可能轉而重建與日、韓的關係，透過盟國的雙向直接支持，來應對北韓的新國防武器。

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