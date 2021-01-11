聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國眾院 將二度彈劾川普
在美國總統川普任期進入倒數之際，美國眾議院民主黨議員11日將以煽動支持群眾闖入國會山莊為由，啟動二度彈劾川普的程序。
民主黨籍的加州聯邦眾議員劉雲平9日推文表示，眾院民主黨人確定將於11日將提案以「煽動叛亂」為由，要求彈劾川普。彈劾案也提到川普以各種手段想推翻喬治亞州選舉結果，要求禁止川普再次選總統。
金融時報報導，一名民主黨國會幕僚說，已在兩天內蒐集到超過170個簽名，支持彈劾川普，凸顯國會議員對於國會大廈遭闖入的憤怒程度。
眾院議長裴洛西已要求民主黨團議員本周要「準備返回華府」。民主黨掌控的眾院可能表決通過彈劾川普程序，讓川普成為美國史上首位被彈劾兩次的總統。2019年12月眾院首度發起對川普彈劾，但彈劾案在當時共和黨主導的參院失敗。
不過，彈劾程序可能無法在總統當選人拜登於1月20日宣誓就職前完成。若眾院通過彈劾川普，本案接著將送往參院，但根據華盛頓郵報取得的參院共和黨領袖麥康諾備忘錄，參院要到1月19日才會開議，因此參院的判決可能會由民主黨掌控的新任參院，在拜登的第一任任期內做出。
若川普遭定罪，參院也可能表決通過禁止川普再度競選總統，粉碎他的「2024總統夢」。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言