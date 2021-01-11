美國眾院 將二度彈劾川普

在美國總統川普任期進入倒數之際，美國眾議院民主黨議員11日將以煽動支持群眾闖入國會山莊為由，啟動二度彈劾川普的程序。

民主黨籍的加州聯邦眾議員劉雲平9日推文表示，眾院民主黨人確定將於11日將提案以「煽動叛亂」為由，要求彈劾川普。彈劾案也提到川普以各種手段想推翻喬治亞州選舉結果，要求禁止川普再次選總統。

金融時報報導，一名民主黨國會幕僚說，已在兩天內蒐集到超過170個簽名，支持彈劾川普，凸顯國會議員對於國會大廈遭闖入的憤怒程度。

眾院議長裴洛西已要求民主黨團議員本周要「準備返回華府」。民主黨掌控的眾院可能表決通過彈劾川普程序，讓川普成為美國史上首位被彈劾兩次的總統。2019年12月眾院首度發起對川普彈劾，但彈劾案在當時共和黨主導的參院失敗。

不過，彈劾程序可能無法在總統當選人拜登於1月20日宣誓就職前完成。若眾院通過彈劾川普，本案接著將送往參院，但根據華盛頓郵報取得的參院共和黨領袖麥康諾備忘錄，參院要到1月19日才會開議，因此參院的判決可能會由民主黨掌控的新任參院，在拜登的第一任任期內做出。

若川普遭定罪，參院也可能表決通過禁止川普再度競選總統，粉碎他的「2024總統夢」。