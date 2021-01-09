拜登財經內閣 添兩大將

美國總統當選人拜登交接團隊7日表示，拜登將提名現任羅德島州州長雷蒙多（Gina Raimondo，女）出任商務部長，波士頓市長、前工會主管華爾希（Marty Walsh）出任勞工部長。

這兩位內定閣員將領導各機關協力塑造拜登政府的氣候變遷、科技、投資、最低工資及其他勞動力法規與政策等相關政見。

路透、華爾街日報及彭博資訊等媒體都報導，拜登與副總統當選人賀錦麗將於8日正式宣布這兩項提名。拜登交接團隊指出，這兩位閣員與其他首長將「引導新一波的勞工權益，協助困難的中小企業復原及重新開張，並創造數以百萬計高薪且有工會保護的工作機會」。

49歲的雷蒙多在2014年成為羅德島州第一位女性州長，也是哈佛大學與耶魯大學畢業的律師，具有創投背景，擔任州長期間，聚焦於耕耘與企業之間的關係。她也在羅德島大力推行最低時薪15美元政策，推動勞工訓練計畫，與拜登的強化教育及勞工職訓的主張相一致。

商務部是美國海外企業的主管機關，同時也是國家海洋暨大氣總署、美國專利及商標局與美國普查局等聯邦單位的上司。川普政府的商務部長羅斯並參與美中貿易談判，選定對中國大陸產品加徵關稅清單。

波士頓市長、前工會主管華爾希（Marty Walsh）出任勞工部長。（路透）

53歲的華爾希工會資歷深厚，認為集體薪資議價是對抗貧富不均的要件。他致力於重建中產階級，並倡議勞工在家鄉工作；他也支持最低時薪15美元及帶薪家庭假政策。值此新冠肺炎疫情肆虐之際，華爾希也可能把重點擺在強化工作環境安全。

拜登8日也將宣布，由加州經濟發展官員及中小企業倡議者古茲曼（Isabel Guzman）擔任中小企業管理局局長。