川普首度承認敗選 民主黨擬二度彈劾

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

美國總統川普7日首度承認去年11月的總統大選結果，暗示認可總統當選人拜登將成為新任總統，並將確保政權順利轉移。不過，他遭控煽動支持者闖入國會，已掀起要求他提前下台的聲浪，民主黨國會議員更已在醞釀對川普的第二次彈劾。

金融時報報導，川普在推特發布影音，指控6日闖入國會的抗議人士「玷汙美國民主的殿堂」，並說他們「不代表我們的國家」，且「將付出代價」，有別於他先前形容這些人「很特別」的說詞。

川普也承認國會已完成這次大選結果的認證，「新政府將在1月20日就位」，但他沒有恭喜拜登。

他在選後65天首度承認敗選，目前民主黨領袖正打算援引美國憲法第25修正案，要讓川普提前下台；川普遭控煽動這次國會攻擊事件，使他陷入眾叛親離的情況。

路透報導，眾院議長裴洛西、參院少數黨領袖舒默等民主黨領袖主張，若副總統潘斯和川普內閣拒絕採取讓川普下台的措施，國會應立即啟動彈劾程序。

美國大選 川普 拜登

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