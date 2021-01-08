臉書、推特禁言川普 大陸網友：不妨用TikTok

川普支持者周三闖入美國國會大廈引發暴力衝突的事件引起全球嘩然。美國國會於周三（1月6日）召開聯席會議，認證選舉人團的票選結果。但拒絕承認拜登當選的川普支持者衝入國會大廈，與警方發生激烈衝突。根據國會警察發布的聲明，一名警察因暴力衝突傷重殉職。該名警察是示威者攻佔國會事件中第五名喪命者。此前有一名女子遭開槍擊斃，另外3人傷重不治。

事件發生後，川普在其社群網站上發布影片呼籲支持者「和平回家」，但話鋒一轉又再次抨擊選舉中出現邪惡舞弊。他在影片中說道：「我知道你們很痛苦、很受傷，我們壓倒性的選舉勝利被偷走了，每個人都知曉此事。」他呼籲支持者保持和平，維護法律和秩序並尊重執法人員。「這是個非常艱難的時刻，過去從來沒有發生過這種事，竟從我們所有人手中，從你、我和國家的手中奪走了勝利。這是一場詐欺的選舉，但我們不能被這些人操弄，我們要保持和平。」這支影片很快被推特移除。推特周三以川普一再嚴重違反推特《公民誠信政策》（Civic Integrity Policy）為由共刪除了三則川普近期的推文並暫時封鎖其帳號12小時，若再違規則永久停用。

祖克柏出手 「封殺」總統

社交媒體巨頭臉書也宣布禁止川普使用旗下的臉書和Instagram服務。臉書創辦人祖克柏周四在其臉書頁面上發文：「過去24小時的各種驚人事件顯示，川普總統試圖利用他餘下的任期妨礙繼任者拜登的和平合法權力交接。」祖克柏指責川普利用社交平台發表不實言論並煽動暴力。

他在貼文中表示，讓川普在這個時期繼續使用臉書服務的風險太高，因此將無限期延長對川普的臉書和Instagram帳號的封鎖，至少到兩周後權力和平轉移才可能解封。

川普周四在推特帳號解封後發表了一支兩分多鐘的影片，譴責國會大廈的暴力事件。他敦促各方保持冷靜，並表示新政府即將在1月20日上任，他接下來的重點將放在政權和平過渡上。川普還表示，那些在國會大廈中實施暴力和破壞的人將付出代價。

誰才是「美國頭號公敵」？

此次美國多個社交平台封鎖川普帳號的做法在網上掀起了激烈論戰。部分網友支持推特、臉書等平台的做法，但也有人抨擊這是對言論自由的褻瀆。祖克柏的發文下便出現大量關於禁言川普的討論。有人批評祖克柏「在美國製造的對立和仇恨遠勝於任何人」，並稱祖克柏才是「美國的頭號公敵」；也有網友指出，「拿掉他人的思想和意見，這就是言論審查」。

在中文社群中，此次的禁言事件也引發了大量討論。一條在網上熱傳的評論對被中國網友戲稱為「川建國」的川普喊話稱：「全美所有的主流媒體平台禁用了建國同志的帳號…現在全美唯一一個川普能使用的社交媒體叫Tiktok。建國同志祖國永遠是你最強大的後盾。」

這條推文隨即被中國官媒《環球時報》總編胡錫進翻譯成英文轉發。一名網友回應稱：「川普被美國推特，臉書等各大社交媒體禁言，他也體會到了美國的言論自由。更體會到了人還未走，茶已經涼了的世態炎涼。」

藝術家艾未未則在推特上批評道：「推特和臉書允許來自環球時報、人民日報的宣傳存在，卻對自己的總統大動干戈，實行言論審查和禁言，可見專制並不是某黨專利，言論自由也只是一個幌子而已。」

他還指出：「大多數人對於言論自由的含義並不理解，言論自由是人權部分，同時是說出與你不同觀點的權利，無論以何種方式封鎖審查言論都是對人的天賦權利的傷害，也自然是對公權的傷害。推特臉書的卑劣舉動無非如此，走到這一步，不堪入目。」

但部分網友對於艾未未的看法不以為然。一名推特用戶認為：「推特和臉書的做法是否得當，可以討論，但把言論自由一棍子打翻，就過分了。」另一名網友則寫道：「言論自由不可以無限上綱，當你對任何言論都不設防時，這個自由只會反噬基本的人權--追求真相的權利。」

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】