特朗普卸任前恐遭免職 更多政府官員請辭

美國國會內的兩位民主黨領袖7日呼籲罷免總統特朗普。前一天，特朗普的支持者入侵美國國會大廈，對美國民主造成了令人震驚的沖擊。

在特朗普任期還剩13天的時刻，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和參議院民主黨領袖舒默都表示，副總統彭斯 (Mike Pence) 和內閣應該在那之前援引美國憲法第25條修正案將特朗普免職。

他們表示，如果副總統和內閣沒有這麼做，國會應該迅速采取行動，通過彈劾程序將特朗普從總統位置上移除。佩洛西在新聞發布會上說：「昨天，美國總統煽動了一場針對美國的武裝叛亂。」她還說，特朗普對美國構成了持續性的危險。

一位熟悉情況的消息人告訴路透社，特朗普的內閣成員和他的盟友已經討論過第25修正案被援引的可能性。該修正案允許他們罷免無法履行職權和職責的總統。不過，另一位消息人士表示，這種可能性不大。

國會在7日早些時候正式認證民主黨拜登當選總統。在那之前，因數百名特朗普支持者入侵大樓，國會議員被迫避難幾個小時。

超過半數的共和黨眾議員和8名共和黨參議員投票對選舉結果提出質疑。除了兩位民主黨國會領導人呼籲副總統彭斯啟動憲法免職特朗普外，還有數十名民主黨議員要求特朗普下台。至少有兩名共和黨成員，馬裡蘭州州長拉裡-霍根 (Larry Hogan) 和伊利諾伊州的美國眾議員金辛格 (Adam Kinzinger) 也表示特朗普應該下台，金辛格在一段視頻中說，特朗普已經與現實「脫鉤」。

但如果內閣不采取行動，因國會目前正處於休會期，所以他們還不確定是否能趕在特朗普任期結束前啟動彈劾程序。幾名民主黨眾議院議員已經開始起草彈劾特朗普的條款，他們認為特朗普在6日的暴力沖突中，扮演了煽動者的角色。

多名官員請辭

與此同時，特朗普政府內部多名成員也提出請辭。美國交通部長趙小蘭7日宣布請辭，成為第一個因6日國會大廈暴力沖突而請辭的內閣成員。她在寫給工作人員的一封電郵中說，特朗普支持者的攻擊行為「深深困擾著我，而我根本無法撇清關系。」

此前，一位特朗普政府的高級政府官員告訴路透社，白宮的副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）也在6日的暴力事件後突然宣布請辭。博明一直被外界視為是特朗普政府制定對華政策的重要推手。

在博明傳出請辭後，國家安全委員會歐洲和俄羅斯事務高級主任塔利(Ryan Tully) 也傳出請辭的消息。此前，美國第一夫人梅蘭妮亞-川普 (Melania Trump) 的兩名高級助手以及白宮社交秘書尼凱塔 (Rickie Niceta) 與白宮新聞副秘書馬修斯 (Sarah Matthews) 都宣布請辭。

特朗普6日曾承諾，將在1月20日把總統職權「有序過渡 」給民主黨的總統當選人拜登。部分人士認為特朗普此舉是為了阻止另一波請辭潮，但一名匿名的官員告訴路透社，這無助於阻止請辭潮。盡管特朗普距離卸任不到兩周，但白宮多位官員與趙小蘭的請辭顯示部份團隊成員對他煽動支持者的舉動感到反感。

特朗普考慮赦免自己

路透社還報導，一位知情人士7日表示，特朗普最近幾周討論了赦免自己的可能性。此舉代表特朗普可能啟動這項非常罕見的總統職權。白宮拒絕向路透社證實此消息時。

此前，《紐約時報》報道稱，特朗普在11月大選後曾向助手表示正在考慮赦免自己。《紐約時報》在報導中寫道：「據兩位消息人士，特朗普在大選後的幾次談話中，告訴幕僚他正在考慮赦免自己。他也在其他情況下，詢問幕僚他是否應該特赦，以及這麼做對他在法律和政治上的影響。」

該報稱，不清楚特朗普在支持者攻進美國國會大廈後是否重提此事。

此前，特朗普曾特赦了一些政治盟友。他在2018年的一篇推文中曾說過：「我有絕對的權利赦免自己。」

然而，特朗普在美國部分州面臨著聯邦赦免所不涵蓋的的法律行動。這當中包含了曼哈頓地區檢察官萬斯（Cyrus Vance）的刑事調查和紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）的民事調查，這些調查旨在了解特朗普在商業交易中有無誇大資產價值，藉此獲得貸款和稅收利益。

憲法律師告訴路透社，特朗普是否可以合法地赦免自己尚未有明確的答案，因為歷史上沒有發生過總統赦免自己，所以法院也沒有對此進行過權衡。

密歇根州立大學憲法學教授布萊恩-卡爾特（Brian Kalt）告訴路透社：「當人們問我總統是否可以赦免自己時，我的回答總是，'他可以試試'。美國憲法並沒有就此給出明確的答案。"

一些法律專家表示，自我赦免將是違憲的，因為它違反了任何人都不應成為自己案件的審理法官的原則。

楊威廉/張慈 (路透社、法新社)

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