美國會遭沖擊 中國怎麼看？

(德國之聲中文網)1月6日美國國會遭受特朗普支持者暴力沖擊之後，德國外長馬斯(Heiko Maas)第一時間發表推特警告，"民主之敵將會為華盛頓難以置信的場面感到高興……蔑視民主機構會造成嚴重後果，特朗普及其支持者必須接受美國選民的決定，停止踐踏民主。"

馬斯雖然沒有明確點出究竟誰是"民主之敵"，但是鑑於歐盟近年來明確將中國定義為"體制競爭對手"，德國外長的推特顯然也將中國包含在內。

在中國社交媒體新浪微博上，不少中國網民紛紛以幸災樂禍的姿態點評美國國會山遭沖擊事件。《環球時報》官方賬號發布的新聞快訊下，有微博用戶評論說："槍在手，跟我走，國會算個球"；還有用戶諷刺有4人在暴亂中身亡說："民主是必須要流血犧牲的。"更有人模仿一個多世紀前"戊戌六君子"之一譚嗣同的口吻寫道"各國變法，無不從流血而成，今美利堅未聞有流血而犧牲者，此國之所以不昌也。有之，請自川粉始"，獲得了大量網民點贊。

中國官媒中央電視台則發表了一篇快評，標題以"暴民打砸國會山，美式民主演砸了"直接炮轟美國政治體制。文章稱，"這場由選舉導致的暴亂、由暴亂引發的悲劇，讓全世界瞠目結舌。一向標榜民主、人權的美國卻成了暴亂、沖突、禁足的國度。這不僅是社會分化的民主鬧劇，也折射了美國民粹的制度化傾向和極端的種族以及階層對立。"評論指責特朗普"濫權威脅選務人員到濫訴選舉舞弊"，"不惜通過煽動群眾、達成暴力，已經到了為了追逐權力不擇手段的地步，將所謂的美式民主的遮羞布撕了個干干淨淨。"評論作者認為，兩黨制衡的制度設計"儼然成為了彼此攻訐、互相拆台的黨爭工具"，"暴民打砸國會山已經表明，這出美國政治大戲的高潮才剛剛開始，這個自詡為"民主燈塔"的國家在憲法危機和對民主制度日益加劇的不信任中舉步維艱，美式民主正在全世界面前丟醜、破產。美國政客還有何顏面吹噓他們那套騙人的把戲！"

揶揄"靚麗風景線"

除了幸災樂禍者，還有些中國網民借此指責西方輿論在國會山事件與此前香港事件中采取雙重標准。共青團中央的官方賬號將國會山遭沖擊的畫面點評為"世界名畫"。在美國駐華大使館官方微博下，許多網民模仿眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)的口吻說，沖擊國會山的暴力示威"也是一道靚麗的風景線"，"我們呼籲美國政府傾聽國會示威者的呼聲，打開對話通道，保障示威者的人權與自由，立即逮捕對示威者開槍的黑警。 "

需要指出的是，眾議長佩洛西“靚麗風景線”一說並非針對香港的“勇武派”示威者，而是指2019年“六四”三十周年時的香港維園燭光晚會。

官媒《環球時報》的總編胡錫進也發表微博，指出美國四大媒體《紐約時報》《華盛頓郵報》《華爾街日報》《洛杉磯時報》同時在頭版頭條使用了"暴徒"（mob）的字眼。"但我想指出的是，如果出這種事的是某個發展中國家的首都，這四家媒體很可能會換上另一個稱呼：華盛頓之春。這個世界上"最民主"的國家裡孕育了知識界如此奇葩的雙標，真是讓人哭笑不得"；"這個時候中國人自然會想起佩洛西曾經贊揚香港示威者的暴力活動是'美麗的風景線'，請她別啞巴，也說說特朗普支持者攻擊國會屬於美麗到哪個級別的風景線吧。""譴責所有違法的暴力活動。譴責所有出於政治目的而美化暴力活動的人。"

認為美式民主有軟肋

在另一中國社交網站"知乎"上，不少網民則注意到黎巴嫩常駐聯合國代表薩法(Mohamad Safa)的表態："如果美國看到美國正在對美國做的事，美國肯定會入侵美國，並從美國暴政的手中解放美國。"有知乎用戶指出，西式民主有一個苛刻的前提條件：國民中不能有根本性的意識形態裂痕分歧，否則"所謂的民主制度只會加速社會的撕裂，加劇民眾的裂痕。……所謂的阿拉伯之春不斷蔓延，最終反噬美國自己，根源就在於此。"

還有知乎用戶注意到，新聞畫面上支持特朗普的示威者都是30歲以上的中老年人群，"讓原本渴望穩定生活狀態的中年人熱衷於政治運動的原因只有一個：就是確信維持現狀只會讓他們的穩定生活消失。很不幸的是，就美國而言，這確實是他們必須擔憂的問題……這次站出來支持川皇的老白人群體，他們並不是期望未來變得更美好，也未必相信什麼MAGA(讓美國再次偉大)，而只是希望未來不要變得比今天更糟糕。但很遺憾，這是和資本家的利益相違背的。"

推特、臉書以"涉嫌發表煽動性言論"為由暫時凍結了特朗普賬號，也引發了不少知乎用戶的關注。有網民寫道，許多"無知群眾"會把此次事件視作西方言論自由和民主的樣板，以為"一國總統的不當言論，媒體說刪就刪"代表了真正的自由，"但這種資本和寡頭壟斷才是最恐怖的"。"距離你退出白宮就剩下兩禮拜，完全能做到讓你政令不出辦公室，推特怕你啥？等你干不了總統，你就是一個企業家，還沒有推特老總有錢。"還有用戶則揶揄到："資本家本性，干大事而惜身，見小利而忘民，天天煽動群眾勤王，群眾真來勤王了，你又慫了。懂王配不上支持他的人民。"

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