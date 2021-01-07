美國國會暴動影響 專家：衝擊國際形象

美國總統大選認證程序，發生「川粉」衝入國會暴動的案件，淡江戰略所副教授黃介正7日受訪時表示，暴動的畫面透過媒體傳播到世界各地，恐加深美國人民間的分裂，並衝擊美國的國際領導地位。政大外交系副教授黃奎博則說，極端右翼組織先前多次在華府抗議，但暴動後，最挺川普共和黨參議員也出來劃清界線。

共和黨氣勢再受挫

對於美國總統川普支持者闖入國會，打亂國會認證民主黨籍總統當選人拜登勝選程序，黃奎博表示「既意外又不意外」，會感到意外，是因已200多年沒有發生民眾闖入美國國會山莊的事情，會覺得不意外，是因川普在內的激烈共和黨參議員一直表示選舉不公，要求愛國民眾站出來，極端的右翼組織先前已好幾次在華府集結抗議。

黃奎博說，示威者可能看到喬治亞州的參議院選舉由民主黨拿下，讓美國國會可能由民主黨全面執政，因此非常憤怒，而美國6日的國會認證民主黨籍總統當選人拜登勝選程序，就成了爆發的臨界點。

「目前挺川普最力的共和黨參議員克魯茲，都跳出來與國會山莊暴動案件劃清界線。」黃奎博指出，更不用說部分共和黨參議員已經開始檢討克魯茲等「挺川派」參議員在事件中的角色，因此川粉衝入國會應該不是多數共和黨人所樂見。

黃奎博指出，美國整體支持川粉衝入國會的比例不高，民主黨人明顯反對，而中間選民也不太可能支持，再加上喬治亞州的參議員的選舉結果，讓民主黨在國會參眾兩院拿下多數，共和黨整體的氣勢可能暫時受挫。

衝擊國際領導地位

黃介正表示，衝入國會暴動的畫面透過媒體、網路傳播到世界各地，可能會讓美國一貫以來的自豪感受衝擊，美國向來以民主價值、制度自豪，但在這次美國總統大選中，就有許多令人驚訝的過程，現在又發生國會山莊暴動，對於美國國際形象、國內政治融合都有影響，以及加深美國人民間的分裂與不信任，也衝擊美國在國際間的領導地位。

「川普並非真心喊話要暴動者回家。」黃介正指出，川普沒有正式出面喊話，僅在推特上發文要川粉回家，如果他真心制止暴動，應對衝入國會者及示威者發表正式演說，鄭重呼籲他們回家，並且嚴厲譴責暴力行徑，而不是只透過推特發文，並且說自己對選舉結果不服。

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