台灣特產箱送僑胞 川普與拜登也有份

「海外台人收到這箱滿滿的台灣土特產，真的會流下感動的眼淚！」民進黨立委何志偉4日召開「一箱一台灣，土地裡的人情味」記者會，與世界台商總會等僑團一同集資送暖，將芒果乾、包種茶、剝皮辣椒等家鄉味打包，在年前寄出1,000箱送給海外無法返鄉的台人；並委任外交部各送1箱給美國總統川普與拜登。

何志偉當場開箱，內容物有鹹酥冬筍餅、菜鋪餅、芒果乾、鳳梨乾、營養棒、鐵蛋、豆干、蜜餞、雲林花生、乾拌麵、花蓮有機南瓜純米粉與麵條、文山包種茶、金門豆腐乳、台鹽自然生技海鹽、大甲有機醬油、鵝油辣椒醬、鵝油香蔥醬等，並附贈最實用的口罩40入，外封有平溪天燈、台北101、蘇花公路等3種圖樣。

台灣特產送僑胞

「海外工作的國人有人73萬9,000人，他們因為疫情，可能要在海外孤單過年，無法與家人團聚。」何志偉說，他11月16日就曾質詢外交部、農委會、經濟部，是否應該組成「台灣好物大平台」，讓困在海外的台灣人不只收到食物，更感受到家鄉濃濃的人情味，一解思鄉情懷，如今終於實現。

世界台灣商會聯合總會秘書長張崇斌表示，全球疫情之下，這故鄉的味道，我們希望可以推廣到中南美洲非洲，讓大家都感受到台灣的溫情。前北美洲台灣商會聯合總會長林金益說，「我們這些東西是Door to door的送到海外僑胞手上，這裡面不只是食物，更包含台灣的感情和愛心！」

家鄉味超催淚

「有海外僑胞收到、看到豆腐乳、台灣鹽巴，眼淚就掉下來了！」活動發起人，北美洲台灣商會聯合總會副總會長楊禮朱表示，離家愈遠，愈會發現台灣產品有多美味；「我們會繼續做，拋磚引玉，希望各界都可以參加這個來自台灣的問候的活動。」

總會梁昭新副秘書長也代表下屆世界總會長王德到埸支持，當場訂購了100箱，準備分送到北美洲各地。台灣執行單位諾亞媒體董事長鄭乾池表示，「我們希望5萬的台商、過百萬的僑胞，都可以透過這個平台感受到台灣的溫暖！」

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