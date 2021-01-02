美國下任總統拜登20日就任時，手中將握有不少對付中國大陸的籌碼，這都要拜現任總統川普與大陸國家主席習近平之賜。然而，拜登要在經濟上對大陸採取更強硬態度，也非易事，挑戰包括大陸國際貿易地位已大幅提高，且川普也導致美國的全球聲望劇降。

川普留給拜登的籌碼還不少，包括對價值3,700億美元的中國產品加徵懲罰性關稅、華為財務長孟晚舟遭加拿大拘留、威脅陸企不得在美國上市，還把新冠肺炎疫情歸咎於大陸；最近更將60多家陸企列入「貿易黑名單」。拜登在與大陸領導人談判時，這些籌碼都將被搬上檯面。

北京當局升高南海領土爭議及中印邊界衝突，並以經濟強勢對付南韓及澳洲等的動作，也使一些其他國家加入美國陣營。英、法等國也與美國一同封殺華為5G設備，「五眼聯盟」與北約已將注意力轉到對抗大陸的威脅。

經濟學者普拉薩德指出，「拜登政府在展開美中雙邊談判時已擁有不少籌碼。既有的制裁措施，以及美國國內的政治動能，都讓拜登政府在談判時居於上風」。