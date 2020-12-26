拜登夫婦影片賀節 籲民眾避免群聚、鼓勵伸出援手

美國總統川普和總統當選人拜登25日分別以聲明和影片賀節，拜登夫婦在影片中談及新冠肺炎給人們帶來的痛苦，對許多人來說，今年是非常艱困的一年，「提醒了我們希望、共通人性以及伸出援手。」

拜登說，很多美國同胞都還在努力找工作、負擔食物和房租，這提醒了所有人必須要盡己所能相互照顧，幫助朋友和陌生人。

拜登表示，他和妻子吉兒（Jill Biden）今年不會參加大型家庭聚會，以落實公衛守則。

From our family to yours, Merry Christmas and Happy Holidays. pic.twitter.com/NzVEFFfrG1 — Joe Biden (@JoeBiden) December 25, 2020

美國國家廣播公司新聞網（NBC）報導，川普透過白宮發布聲明，並未特別提及疫情。

川普表示，「我們的聚會和往年有些不太一樣。」

川普透過聲明，與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）一道向全民傳遞最溫暖的祝福，並向軍人家庭和第一線工作人員表達感謝。