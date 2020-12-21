川普再向最高院提上訴 力圖翻轉選舉

美國總統川普不到最後一刻絕不放棄，他的陣營在20日表示，他們將會向最高法院提出上訴，試圖推翻11月3日的美國總統大選結果，他們認為賓州計票有問題，應該將選舉人票給川普。但即便拿下賓州20張選舉人團票也不足以讓川普勝選，加上先前最高法院否決德州檢察總長重新調查選舉的提案，外界普遍認為成功機率不高。

賓州計票有疑慮

根據《半島電視台》報導，川普陣營的律師朱利安尼表示，他們希望最高法院能夠推翻賓州法院判定郵寄投票沒有問題的3項判決，他們認為賓州的郵寄投票充滿了舞弊。賓州是美國大選重要的搖擺州，握有20張選舉人團票，川普在2016年拿下賓州，但2020年卻以8萬票的差距輸給拜登。

《福斯新聞網》提到，他們認為賓州法院相關的決議有違憲疑慮，川普政府雖然開始移轉政權給民主黨的拜登，但目前他仍拒絕承認敗選，並認為整場選舉存在高度的舞弊行為，他在推特發的相關推文都遭到推特加註「可能誤導」的警語。

不過《半島》提到，推翻選舉結果是非常不尋常的訴訟，而且川普陣營並沒有提出明顯的舞弊證據，即使是保守派大法官占優勢（6比3）的美國最高法院也很難下達推翻選舉結果的判決，而且拜登在14日的投票中正式拿下306張選舉人團票，少了賓州他也超過了當選的270票門檻，並不影響選舉結果。

川普興訟多失敗

而且最高法院先前也以6比3的票數，否決了德州檢察總長派克斯頓提出的重新調查4個搖擺州，包括喬治亞、密西根、賓州與威斯康辛的計票狀況的訴訟，川普從選舉結束至今已經在全美各地提出至少50次選舉訴訟，但幾乎都遭到否決，有些州的法官甚至還是川普任命的。

美國新的眾議院與參議院將會在明年1月6日碰面，確認選舉人團結果，如果要對選舉人團票的結果提出挑戰，需要2院投票都通過後才會重新評估，但《半島》認為，目前眾議院仍由民主黨掌握、參議院則是共和黨把持，加上共和黨參議院領袖麥康納已經祝賀拜登當選，情況對川普愈來愈不利了。

【更多精采內容，詳見 】