拜登新政府：原住民女性入閣

（德國之聲中文網）民主黨人德布·哈蘭德（Deb Haaland）將在美國當選總統喬·拜登（Joe Biden I）政府中出任內政部長，從而成為美國歷史上第一位來自美國本土原住民的部長。拜登的網站已經證實，這位現年60歲的國會女議員已被選入其內閣。《華盛頓郵報》稱拜登的這一歷史性決定"是美國政府與美國原住民關系的轉折點"。

哈蘭德來自美國南部的新墨西哥州，屬於拉古納的普韋布洛部落。2018年，她和她的黨內同事莎賴斯·戴維茨（Sharice Davids）成為首批入選美國眾議院的原住民女性。在這期間哈蘭德全力以赴地致力於改善原住民的生活等問題。

在美國，內政部的主要負責聯邦各州的行政管理工作。例如，對自然保護區的指定劃分或者原材料的開采審批都是內政部的決策範疇。大約190萬原住民的相關事務也在內政部的管轄之內。而在歐洲屬於內政部負責的內部安全領域，在美國卻是屬於國土安全部的管轄範疇 。

哈蘭德對《紐約時報》的記者說："能為推進拜登和（未來的副總統卡馬拉·）哈裡斯的氣候議程，修復被特朗普政府破壞的政府與與各部落之間的關系，並成為美國歷史上的第一位原住民部長，這讓我感到很榮幸。" 和對所有內閣成員的提名一樣，對兩位原住民的提名也尚未得到美國參議院的批准。

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