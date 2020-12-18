佛里曼：美國需要「正常」的總統，拜登上任應先做這兩件事！

美國邁入拜登新時代，正在捲起全球變局。被認為美國主流媒體最有影響力的評論家：佛里曼（Thomas L. Friedman），於12月16日上午八時（台北時間）接受《遠見雜誌》的60分鐘視訊訪問；同時，邀請前國安會秘書長、台灣重量級政情評論家蘇起博士參與對話。

現場精彩訪問以台灣最關切的問題為核心，深度分析美國當前政經局勢，及美中台關係的可能發展。

這是一場高規格的採訪。《遠見》創辦人高希均、發行人王力行親自參與，並邀來嫻熟國際政治、中美台情勢的前國安會秘書長蘇起，透過視訊向遠在美國馬里蘭州、貝賽斯達市家中的佛里曼提問。

67歲的佛里曼是記者，也是作家。身為記者，他是三座普立茲新聞獎得主，現已是普立茲獎終身顧問；身為作家，他是知名《紐約時報》專欄作家，也曾出版《世界是平的》《世界又熱又平又擠》《謝謝你遲到了》等全球暢銷書，堪稱最受美國總統尊重、對美國社會最有影響力的政經評論家。拜登篤定當選總統之後，第一場正式訪問就給了佛里曼。

談美國大選觀察》「川普是這場選舉的最大輸家！」

「這是最好的時候，也是最壞的時候。」佛里曼一開場即對這次大選下了如此註解。

佛里曼認為，最美好的部分是美國進行了很具里程碑意義的選舉。「我們在一場形同美國內戰、同時也是一場瘟疫（大流行）當中投票，但這次有更多美國人出來投票，投票率超過了歷史上任何一次選舉。」

更重要的是，美國所有50個州的計票程序最後都通過了認證，沒有任何欺詐跡象。即使在這麼艱難的情況下投票，依然沒有出錯，「這代表我們的民主制度仍有效運行。」

但最糟糕的部分，就是川普至今拒絕承認選舉結果，他不客氣指出「毋庸置疑，川普是這場選舉的最大輸家！」

佛里曼表示，川普拒絕承認投票結果、拒絕承認重新計票結果，也拒絕承認法院的裁決，從根本上把這場選舉從「川普和拜登的對決」，變成「川普和憲法的對決」。他認為，川普不僅顛覆了美國憲法秩序，更顛覆了美國社會的行為規範（norms）。

談拜登新人新政》「他是仇恨時代中難以被憎恨的人！」

而對於即將在2021年元月上台的拜登，佛里曼的期待竟是「回歸正常」。

「因為川普，我們甚至不知道自己已經忘了什麼是正常，包括正常的執政團隊、正常的總統、正常的白宮發言人。」

儘管拜登新政充滿挑戰，但佛里曼認為，拜登是對的時間中對的人選，「一年後，你就可以看到美國的政府運作回到你所熟知的常軌。」

「很多人認為拜登是個好人，但他會是好的領袖嗎？」高希均詢問佛里曼對拜登的期待，佛里曼回答說：「拜登當選的最重要原因是，人們理解到這個國家正在被撕裂，而拜登可以團結我們。」

佛里曼認為，拜登會做得很好，而美國的當務之急是團結起來，「在這個充滿仇恨的時代，拜登是一個難以被憎恨的人！」佛里曼指出，這正是拜登當選的理由。

他建議拜登上任之後應該先做兩件事：重建信任（trust）、尋回真相（truth）。

佛里曼說得直白，沒有真相，美國人將不知道可依循哪一條路；而沒有信任，就無法並肩走這條真相的路，「信任與真相是美國民主制度的基石，卻在過去四年遭受嚴重腐蝕！」

談美國社會變遷》「2040年，美國將是少數族裔占大多數的國家！」

回到美國議題。高希均好奇，雖然最終拜登贏得大選，但川普仍然得到7400萬多票、將近45％，它代表著什麼現象與意義？

佛里曼解釋，這與美國現在的資訊生態系統（information ecosystems）有關，不同陣營的人們，生活在不同的認知框架和邏輯世界中，像是共和黨選民，他們看福斯電視台、和其他川普支持者往來，「就像活在泡泡中，自我感覺良好！」「當然，他們可能會說，自由派（民主黨人）也是如此。」

佛里曼形容，就像活在一個密封的房間，對房間裡的大象視而未見。他認為共和黨已經扭曲，不想承認一個巨大的事實──美國人口結構已發生鉅變：「我們正從白人多數，轉變為少數族裔占大多數的國家，這將發生在2040年。」

「事實上，2020年就是第一年，有更多的黑人、棕色膚色和亞洲等多元種族的孩子上學，」這也是佛里曼在著作《謝謝你遲到了》中提到的一部分內容，「許多人對此感到恐懼。」

佛里曼描述，在過去的10年中，很多美國白人去雜貨店，結帳櫃台的收銀員是女性，她可不會戴著棒球帽；然後他們進男廁，發現有位女性在旁邊。到了辦公室，桌子旁邊有個機器人正在研究他們的工作。「所有這一切，都在同一時間發生，人們對社會規範、價值觀、職場倫理的變化感到憤怒，彷彿遭到破壞。」

在抗拒改變的戰爭中，川普打著「我可以停止這風潮」（stop the wind）的漂亮口號，包括修建墨西哥圍牆，成功吸引了憤怒的民眾，卻也激化了政治分歧。川普本身就像一個象徵憤怒選民的巨大拳頭，毫不掩飾且鼓勵有利於己的「政治正確」，還不時會測試團隊的忠誠。

「川普是一個頑皮的男孩（naughty boy），每當他說出其他人無法或不應該說的頑皮話時，人們都喜歡他。」佛里曼苦笑搖頭說，這也讓言詞批判的民主黨更不易討好選民，例如去年左翼民主黨人提出了示威口號：「砍警察經費」（defund the police），就引發很多美國人反感。

上述眾多原因，再加上過去四年經濟繁榮、許多美國人過得不錯，讓川普獲得了很多選票。「他是個出色的政客，」佛里曼總結川普。

與談人蘇起則對美國式的資本主義感到擔憂。他表示，川普改變了美國民主，其面貌不再一如既往，社會分裂令人無法想像。同時，貧富差距愈來愈大。佛里曼訪問拜登時，拜登就曾指出「財星500大的20％公司竟不用繳稅！」這令蘇起覺得不可思議。

佛里曼回應自己有相同擔憂，他發現六成的美國人從1980年代以來幾乎不曾加薪，然而，另外四成美國人的財富卻大量增長，這使得社會無法永續發展。

他希望拜登政府能夠拉近、平衡資本家和勞工之間的差距，「是重視勞工階級、改善其待遇的時候了！」

（文/鄧麗萍、林讓均 攝影/賴永祥、 本文出自2020.12.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）