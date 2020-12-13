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「川普大樓」快過時 以拜登為名建築物在此開花

香港01 / 洪怡霖
拜登水上運動中心。（威爾明頓市政府網站）
拜登水上運動中心。（威爾明頓市政府網站）

以美國總統川普（Donald Trump）為名的高樓遍布全球多個地劾，那美國大選2020總統當選人拜登（Joe Biden）呢？德拉瓦州威爾明頓（Wilmington）有個市立游泳池，是以拜登為名。尚有一些公司及建築物都是這樣。

有些人會形容拜登老家德拉瓦州威爾明頓樸實無華甚至無聊，但造訪當地，就能感受到，隨着拜登2021年1月白宮即將易主，氣氛也跟著劇烈轉換。

川普把自己的名字刻在從拉斯維加斯（Las Vegas）到英國蘇格蘭（Scotland）的所有川普建築上，通常是金色字體，全大寫字母。單在紐約，就有川普大樓（Trump Tower）、川普世界大樓（Trump World Tower）、川普廣場（Trump Plaza）、川普公園大道（Trump Park Avenue）、川普國際酒店大樓（Trump International Hotel and Tower）等以他為名的建築，更別說川普相關書籍充斥市面，以及還有以川普為名的高爾夫球場、娛樂場和其他場所。川普的名字這麼大量出現，大量到他自己也常在演講中以第三人稱自稱「川普」，好像站在遠遠的地方，仰望着自己那樣。那麼拜登呢？

拜登當過近4年聯邦參議員，也曾是前總統歐巴馬（Barack Obama）的副總統，名氣響亮沒話說，但在自我宣傳方面，和川普大相逕庭。以德拉瓦州3個最著名的拜登地標為例。第1個是拜登水上運動中心（Joseph R. Biden Jr. Aquatic Center），這是一座市立游泳池，拜登年輕時曾在這裏當過救生員。

第2個是拜登火車站（Joseph R. Biden Jr. Railroad Station），這是美國全國鐵路客運公司（Amtrak）在威明頓市的火車站，拜登當參議員期間，每天下班都搭火車回家都會在這個站下車。第3個是拜登歡迎中心（Biden Welcome Center），這是95號州際公路（Interstate 95）上的休息站，讓路人借用洗手間以及購買快餐。

Autogrill公司介紹拜登歡迎中心的網站截圖。（Autogrill）
Autogrill公司介紹拜登歡迎中心的網站截圖。（Autogrill）

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文章授權轉載自《香港01》

美國大選 川普 拜登

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