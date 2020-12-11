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華裔貿易律師 戴琪長期與大陸打交道

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國衆議院籌款委員會顧問律師戴琪 Katherine Tai。（擷自C-SPAN）
美國衆議院籌款委員會顧問律師戴琪 Katherine Tai。（擷自C-SPAN）

多家主要媒體9日報導，美國總統當選人拜登將任命眾議院籌款委員會顧問律師戴琪（暫譯，Katherine Tai），為美國貿易代表，接替現任貿易代表賴海哲，成為首位出任美國貿易代表的非白人女性。戴琪為華裔背景，會說流利中文，曾長期與中國大陸打交道，可望成為拜登內閣的第二位「中國通」官員。

彭博資訊、路透、華爾街日報、紐約時報及金融時報等重量級媒體都引述知情人士指出，拜登預料本周稍後將宣布任命45歲、父母親來自台灣的戴琪為貿易代表，擔任美國的「貿易沙皇」，且已獲得國會民主黨團、企業界及工會圈的支持。

若由戴琪出任，她將在重建美國與各國貿易關係、美國製造業、及懲罰中國大的貿易行為上扮演關鍵角色，眼前的任務包括執行美墨加貿易協定（USMCA），與決定美中貿易協定的未來，包括該如何處理川普政府對大陸進口產品所加徵的關稅、以及是否該繼續讓某些進口產品能豁免於遭加徵關稅。

她也將參與制定拜登政府的對陸政策。但戴琪的支持者認為，在拜登政府的對陸政策上，戴琪的影響力可能不如內定國務卿布林肯、內定國安顧問蘇利文等拜登的長期幕僚，影響力可能低於在川普政府主導對陸經貿政策的賴海哲。

戴琪的父母皆來自台灣，她在康乃狄克州出生，華府長大，畢業於耶魯大學和哈佛大學法學院。她最初是貿易律師，歷經華府多家律師事務所的國際貿易辦公室，2007年加入美國貿易代表署，2014年進入國會歲出入委員會，擔任委員會主席與民主黨議員的顧問，2017年出任首席顧問。戴琪小時候經常隨父母回台灣，她在1996年至1998年曾以耶魯中國學者身分，在廣州中山大學教英語。

戴琪曾長期接觸中國事務，2007年到2014年擔任美國貿易代表署負責中國事務的主要律師，處理美國與中國在世界貿易組織（WTO）的爭端，之後進入眾院，負責與中國有關的議題，包括研擬轉移美國供應鏈的策略、及禁止進口相關的訴訟。

美國大選 川普 拜登

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